- Advertisement -

ఉత్తరాఖండ్ లోని కేదార్ నాథ్ లోని గాంధీ సరోవర్ లో హిమపాతం ముంచేస్తోంది. అయితే ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం, ఆస్తి నష్టం జరుగలేదు. ఇంకా తాజా వార్తలు అందాల్సి ఉంది. కానీ ఈ హిమపాతం అబ్బురపరుస్తోంది.

VIDEO | Uttarakhand: An avalanche occurred over Gandhi Sarovar in Kedarnath. No loss of life and property was reported. More details are awaited. pic.twitter.com/yfgTrYh0oc

— Press Trust of India (@PTI_News) June 30, 2024