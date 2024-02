భారతరత్న అవార్డుల ప్రకటనపై శివసేన ఎంపి సంచలన వ్యాఖ్యలు

- Advertisement -

2024 సంవత్సరానికి గానూ భారతరత్న అవార్డుల ప్రకటనపై శివసేన(యుబిటి) ఎంపి సంజయ్ రౌత్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాజకీయ ప్రయోజనాలను పొందేందుకే కేంద్రం భారతరత్నఅవార్డులను ప్రకటించిందన్నారు.

ఆదివారం ఉదయం సంజయ్ రౌత్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. ఒక సంవత్సరంలో మూడు భారతరత్న అవార్డలను మాత్రమే ఇవ్వాలని చట్టంలో ఉన్నా.. రాజకీయ లబ్ధీ కోసం ప్రధాని నరేంద్రమోడీ నాయకత్వంలోని సర్కార్ ఈ ఏడాది ఐదుగురికి భారతరత్న పురస్కారాలను ప్రకటించదని అన్నారు. జయంత్ చౌదరిని తమ పార్టీలో చేర్చుకునేందుకే మాజీ ప్రధాని చౌదరి చరణ్ సింగ్ కు భారతరత్న అవార్డును ఇచ్చారని సంజయ్ రౌత్ ఆరోపించారు.

Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut says, “…Bharat Ratna is given after seeing the political benefits of it. The law is that in a year only three people can be awarded with Bharat Ratna…Five people are being given. All this is being done for political benefits…Chaudhary Charan Singh is being awarded Bharat Ratna because they want Jayant Chaudhary to join their party…”