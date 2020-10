రామజన్మభూమి పేచీ పూర్వాపరాలు

రామాయణ గాథ ఎప్పుడో త్రేతాయుగం నాటిదని భారతీయుల విశ్వాసం. జరిగి ఉంటే ఎప్పుడో లక్షల సంవత్సరాల కిందట జరిగి ఉండాలి. ఇప్పుడా లెక్కలన్నీ సగటు భారతీయుడికి (ముఖ్యంగా హిందువుకు) అర్థం కావు. కావల్సిన అక్కర కూడా లేదు. వాల్మీకి రామాయణంలో వర్ణించిన ప్రదేశాలు, నదులు, కొండలు, ఇప్పుడు కూడా ఉన్నవని ( ఏ కొద్ది మార్పులో జరిగి ఉంటే ఏమి?) హిందువులు విశ్వసిస్తున్నారు. విశ్వసిస్తారు. భారత, భాగవతాలలో, ఇంకా చాలా భారతీయ పురాణాలలో రామకథ ఉంది. విశ్వాసో ధర్మమూలం హి, ప్రీతిః పరమసాధనం’ అని బ్రాహ్మ సమాజికులు తమ అనుష్ఠాన సమావేశాలలో ధ్యాన శ్లోకం పఠిస్తారు. ‘అయోధ్యా, మధురా, మాయా, కాశీ, కాంచీ అవంతికా, పురీ ద్వారవతీ చైవ సప్తైతే మోక్ష దాయకాః’ అని హిందువుల ప్రగాఢ విశ్వాసం. అసలు మోక్షమే లేదనే వారితో (వి)వాద మక్కర లేదు.

“There are subjects where reason cannot take us far and we have to accept things on faith. Faith then does not contradict reason but transcends it. Faith is a kind of sixth sense which works in cases which are without the purview of reason”.

“కొన్ని విషయాలలో తర్కం మనకు ఉపయోగపడదు. అప్పుడు విశ్వాసం మీదనే మనం ఆధారపడవలసి ఉంటుంది. అక్కడ విశ్వాసం తర్క రహితం కాదు. తర్కాతీతమవుతుంది. తర్కం పని చేయలేని చోట విశ్వాసం అదనపు ఇంద్రియంలా పని చేస్తుంది” మహాత్మాగాంధీ

మహాత్మా గాంధీ కనుక ఇప్పుడు జీవించి ఉన్నట్లైతే ఏమి సయోధ్యను చేకూర్చే వారో తెలియదు. బాబరును గూర్చి కొమర్రాజు లక్ష్మణరావుగారిట్లు అంటున్నారు. బాబర్ మన దేశంలో ఉన్నది నాలుగు సంవత్సరాలే. ఉన్నంత కాలం యుద్ధ జిగీషతోనే కాలం గడిపాడు. ఆయన సైన్యం ఆయనతోనే ఉంటుంది తప్ప మీర్ బాకీ అనే పేరు గల ఆయన సేనాధిపతి, కొంత సేవా పరివారమూ అయోధ్యలో ఉండిపోయి శతాధిక సంఖ్య గల హిందూ దేవ మందిరాల మధ్య, హిందువులకు పరమ పవిత్రమూ, పూజనీయమూ అయిన ఆర్చా మందిరాల మధ్య అంత పెద్ద మసీ(జీ)దు నిర్మింప చేయగలగడం విశ్వసనీయమా? కొమర్రాజు లక్ష్మణ రావు భారతదేశ చరిత్రకారులలోనే ఎన్నదగినవాడు. ఇంకో రెండేళ్లలో తెలుగు వారు ఆయన శత వర్ధంతి జరుపుకోవలసి ఉంది.

కొమర్రాజు వారు స్వామి వివేకానంద, లోకమాన్య బాలగంగాధర తిలక్‌లతో దేశ పరిస్థితుల గురించి చర్చలు జరిపారు. ఆయనకు ఇంచుమించు భారతీయ భాషలు పది హృద్గతం. కలకత్తా విశ్వవిద్యాలయం వారి సంస్కృత ఎం.ఎ పరీక్షలో ప్రాకృత భాషలో ఒక పేపరు ఉండేది. సాధారణంగా ఈ ప్రశ్న పత్రాన్ని ఇంగ్లీషులోనో, మహా అయితే సంస్కృతంలోనో రాసి గట్టెక్కే వారు. కాని లక్ష్మణ రావు ప్రాకృతం లోనే సమాధానించి ఎం.ఎ పట్టభద్రుడైనాడు. ఇంతకూ లక్ష్మణరావు ఏమన్నాడో పరిశీలిద్దాము. “ఈతని సంపూర్ణ నామము జహీరుద్దీన్ మహమ్మద్ బాబర్. తయమూర్‌లంగ్ నుండి యారవ పురుషుడు 1482లో జన్మించెను. ఈతని తండ్రి ఇతడి 12 సం.లకు పరలోకగతుడైనందున జ్ఞాతులు రాజ్యమపహరించి ఇతనిని వెళ్లగొట్టిరి. కొన్ని దినములు అరణ్య వాసము చేసి అఫ్‌ఘన్ స్థానమునకు బోయెను. అక్కడ సైన్యము గూర్చుకొని కాబూల్ రాజ్యము సంపాదించెను.

ఆ రాజ్య సీమ హిందూ దేశమునంటియుండెను.. హిందూ దేశము సంపాదింపవలయునని రెండు సార్లు ఈ దేశముపైకి దండెత్తి వచ్చెను. కాని పరాజితుడై తిరిగి వెళ్లెను. 1526లో హిందూ దేశమునకు వచ్చి పానిపత్ రణక్షేత్రంలో ఇబ్రహీం లోడిని చంపి సింహాసనము ఎక్కెను. (పు. 58, 59) (కొ. వెం.ల మహమ్మదీయ మహా యుగము) 1527లో సంగరాణాను సిక్రీ యుద్ధము నందోడించెను. 1528లో బుందేల్ ఖండములోని చెందేరి దుర్గమునాక్రమించెను. తరువాత బీహార్ ప్రాంతము నాక్రమించుకొనెను. 1530లో ఆగ్రా పట్టణములో సమాధిస్థుడయ్యెను. ఈతడు నాలుగైదు సం.రాలే రాజ్యము చేసెను. చరిత్ర కారులీయనను గొప్ప రాజుగా నెంచుచున్నారు. ఇతడు తన యాత్మ చరిత్రము తురుష్క భాషలో వ్రాసి యుంచెను. ఇతని కోర్కె ననుసరించి ఇతని దేహమును కాబూల్ పట్టణమునకు దీసికొనిపోయి పాతివేసిరి.

(పుట 59) ఆగ్రాలో మరణించినా భారతదేశంలో తన ఆస్తులుండకూడదని బాబర్ వాంఛ. ఈ విధంగా భారత దేశంలో నిరంతర యుద్ధ నిమగ్నుడైన బాబర్ అయోధ్యలో తన సేనాని మీర్ బాకీ చే అనేక హిందూ దేవ మందిరాల మధ్య బాబర్ మసీదును నిర్మించారనటం తర్క విరుద్ధం. సత్యదూరం. అక్కడ మసీదును నిర్మించడానికి ఆయనకు హిందూ శ్రామికులు సహకరించే అవకాశం ఎక్కడిది? మరి పునాదుల నుంచి ఈ మహా మసీదు నాయన ఎట్లా నిర్మించాడు? పోనీ నగర శివార్లలో తన విజయ కేతన చిహ్నంగా గొప్ప మసీదు నిర్మించాడా? అంటే అట్లా ప్రోత్సహించే అవకాశమున్నదా? బహుశా ఇట్లా జరిగి ఉంటుందని ఊహించవచ్చు. బాబ్రీ మసీదు అని ఘోషిస్తున్న స్థలంలో శిఖర భాగాన్ని కూల్చి గుమ్మట గోపురాలు నిర్మించి ఉండవచ్చును.

భారత దేశంలో ఇంత మహా భారీ రూప సంపదతో విలసిల్లే ఇంకొక మసీదు ఎక్కడైనా ఉందా? ఇంత గొప్ప మహా కట్టడం మూడు అత్యద్భుత గుమ్మట గోపురాలతో పునాది సహిత నిర్మాణం ఎన్నేళ్లు పట్టేను? మీర్ బాకీ అయినా అయోధ్యలో ఉండిపోయి పర్యవేక్షణ చేయగలడా? బాబర్ ఈ మసీదును అసలు చూసి ఉండే అవకాశమైనా ఉన్నదా? నాలుగేళ్లే కదా ఈ దేశంలో జీవించాడు? ప్రజాస్వామ్య పద్ధతులు, సంప్రదాయం ప్రకారం, సుప్రీంకోర్టు తీర్పు వచ్చాక కూడా ఈ కాకి గోల ఎందుకు? హిందూ, ఇండియన్ ఎక్స్‌ప్రెస్, హిందూస్థాన్ టైమ్స్ ఇంకా తెలుగు పత్రికలన్నీ బాబ్రీ మసీదును కూల్చి వేశారనటం తప్పు. నేర పూరిత కుట్రకు పూనుకున్నారనటం ఒప్పా! అంతకు పూర్వం ఉన్న దేవాలయ శిఖర (మసీదుకు 3 గోపురాలుంటాయా) గోపురాలు మార్పు చేసే ఊహ రాదనగలమా? మరి ఈ దేశంలో ఇంత రభస ఎందుకు? మహాత్మా గాంధీ ఏమనేవారో!