సెప్టెంబర్ వరకల్లా నెలకు 10 కోట్ల డోసుల కొవాగ్జిన్

3 పిఎస్‌యుల్లోనూ ఉత్పత్తి : జీవసాంకేతికశాఖ

న్యూఢిల్లీ: కొవిడ్-19 నియంత్రణకు దేశీయంగా రూపొందించిన కొవాగ్జిన్ టీకా డోసుల ఉత్పత్తి ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ వరకల్లా నెలకు 10 కోట్లకు చేరుతుందని జీవసాంకేతికశాఖ(డిబిటి) ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. మేజూన్ వరకల్లా కొవాగ్జిన్ ఉత్పత్తి రెండింతలవుతుందని పేర్కొన్నది. వ్యాక్సిన్ ఉత్పత్తిని పెంచడం కోసం మూడు ప్రభుత్వరంగ సంస్థలను కూడా భాగస్వాములను చేయనున్నట్టు తెలిపింది. కొవాగ్జిన్‌ను రూపొందించిడంలో భారత్ బయోటెక్ లిమిటెడ్‌కు ప్రభుత్వ సంస్థ ఐసిఎంఆర్ తోడ్పాటునందించింది. కొన్ని వారాల క్రితం రెండు వ్యాక్సిన్ల ఉత్పత్తి కంపెనీలను అంతర్ మంత్రిత్వ బృందాలు సందర్శించాయి.

వ్యాక్సిన్ల ఉత్పత్తి ప్రణాళికలపై ఆ కంపెనీలతో పలు దఫాలుగా బృందాలు చర్చించాయి. ఆ తర్వాత భారత్ బయోటెక్‌తోపాటు ప్రభుత్వరంగ ఉత్పత్తి సంస్థల మౌలిక వసతులను మెరుగుపరిచే పనులు ప్రారంభమయ్యాయని డిబిటి తెలిపింది. అందులో భాగంగా భారత్ బయోటెక్ బెంగళూర్‌లో ఏర్పాటు చేస్తున్న కొత్త ప్లాంట్‌కు రూ.65 కోట్ల ఆర్థిక సహాయాన్ని కేంద్రం అందించింది.

2021 ఏప్రిల్‌లో కొవాగ్జిన్ కోటి డోసులు ఉత్పత్తి అవుతుందని, జులైఆగస్టులో 67 కోట్ల డోసులకు ఉత్పత్తి పెరుగుతుందని డిబిటి తెలిపింది. ఆ తర్వాత సెప్టెంబర్ వరకల్లా నెలకు 10 కోట్ల డోసుల ఉత్పత్తి సామర్థాన్ని అందుకుంటుందని తెలిపింది. వ్యాక్సిన్లను ఉత్పత్తి చేసే ప్రభుత్వరంగ సంస్థ హాఫ్‌కైన్ బయోఫార్మాస్యుటికల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్(ముంబయి)కు కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.65 కోట్లు ఇవ్వనున్నట్టు డిబిటి తెలిపింది. ఆరు నెలల్లో ఉత్పత్తిని ప్రారంభించేస్థాయికి వసతుల్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సిందిగా ఆ సంస్థకు సూచించినట్టు డిబిటి తెలిపింది. ఉత్పత్తి ప్రారంభమైతే అక్కడ నెలకు రెండు కోట్ల డోసులు ఉత్పత్తి కానున్నట్టు తెలిపింది. హైదరాబాద్‌లోని ఇండియన్ ఇమ్యూనాలజీ లిమిటెడ్, బులందర్‌షహర్‌లోని భారత్ ఇమ్మూనాలజికల్ అండ్ బయోలాజికల్స్ లిమిటెడ్‌కు కూడా వ్యాక్సిన్ల ఉత్పత్తి కోసం కేంద్రం సహాయం చేస్తుందని డిబిటి తెలిపింది.

రెమిడెసివిర్ ఉత్పత్తిని పెంచేందుకు చర్యలు : కేంద్రం

రెమిడెసివిర్ ఇంజెక్షన్ల ఉత్పత్తిని పెంచేందుకు అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నామని కేంద్ర రసాయనాలు, ఎరువులశాఖ మంత్రి డివి సదానందగౌడ తెలిపారు. గత ఐదురోజుల్లో దేశంలో 6.69 లక్షల ఇంజెక్షన్లు అందుబాటులో ఉంచామని ఆయన తెలిపారు. ప్రభుత్వ జోక్యంతో ఇంజెక్షన్ ధరను రూ.5400 నుంచి రూ.3500కు ఔషధ సంస్థలు తగ్గించాయని ఆయన తెలిపారు. ఇదిలా ఉండగా, తమ రాష్ట్రంలో వచ్చే రెండు,మూడు రోజుల్లో 12000 నుంచి 15000 వరకు రెమిడెసివిర్ కొరత ఏర్పడనున్నదని మహారాష్ట్ర ఆహారం, ఔషధాలశాఖమంత్రి రాజేంద్రషింగానే అన్నారు. కంపెనీలు ఉత్పత్తిని పెంచింది వాస్తవమే అయినా, అవి మార్కెట్‌కు రావడానికి మరికొంత సమయం పడుతుందని ఆయన అన్నారు.

