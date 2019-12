ఢిల్లీలో ఘోర అగ్నిప్రమాదం: 10 మంది మృతి

ఢిల్లీ: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ఘోర అగ్నిప్రమాదం సోమవారం తెల్లవారుజామున చోటుచేసుకుంది. కిరారీ ప్రాంతంలోని ఓ వస్త్ర దుకాణంలో మంటలు చెలరేగడంతో పది మంది ఘటనా స్థలంలోనే దుర్మరణం చెందారు. ఈ ఘటనలో మరో పది మంది గాయపడినట్టు సమాచారం. క్షతగాత్రులను స్థానిక ఆస్పత్రికి తరలించారు. స్థానికుల సమాచారం మేరకు అగ్నిమాపక యంత్రాలు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని మంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. గాయపడిన వారిలో నలుగురి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్టు సమాచారం. డిసెంబర్ 8న ఢిల్లీలో జరిగిన అగ్నిప్రమాదంలో 43 మంది సజీవదహనమైన విషయం తెలిసిందే.

Ten people have died and 10 have been injured after a fire broke out in a cloth godown in Kirari at around 12:30 am, today. The fire has been doused and the injured have been admitted to hospital.