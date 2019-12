ఘోర విమాన ప్రమాదం…. 100 మంది మృతి?

నూర్ సుల్తాన్: కజకిస్తాన్‌లో ఆల్మాటీ నగరంలో శుక్రవారం ఉదయం ఘోర విమాన ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ప్రమాదంలో వంది మంది మృతి చెందినట్టు సమాచారం. అల్మాటీ విమానాశ్రయం నుంచి విమానం టేకాఫ్ అవుతున్నప్పుడు రెండంతస్థుల భవనం పైనున్న గోడను విమానం ఢీకొట్టినట్టు సమాచారం. ఈ విమానంలో 95 మంది ప్రయాణీలుండగా ఐదుగురు సిబ్బంది ఉన్నారని విమానయాన అధికారులు వెల్లడించారు. ఇంకా వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. ఈ ప్రమాదంలో 9 మంది మృతి చెందినట్టు ప్రాథమిక సమాచారం. కానీ విమానంలో ఉన్న వంద మంది చనిపోయి ఉంటారని స్థానిక మీడియా అనుమానం వ్యక్తం చేసింది.

100 Plane people on board crashes in Kazakhstan, plane was heading for the capital, Nur-Sultan, and during takeoff and broke through a concrete fence