కాబూల్: ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌లో వంది మంది తీవ్రవాదులు హతమయ్యారు. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ భద్రతా బలగాల ఏరివేతలో భాగంగా గడిచిన 24 గంటల్లో 109 ఉగ్రవాదులు హతమైనట్టు ఆ దేశ రక్షణ శాఖ వెల్లడించింది. 18 భద్రతా బలగాలు వివిధ ప్రాంతాలలో జరిపిన కాల్పుల్లో 109 మంది ఉగ్రవాదులు హతం కాగా 45 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మరో ఐదుగురిని అరెస్టు చేసినట్టు సమాచారం. 24 గంటల నుంచి ఉగ్రవాదుల కోసం ఆ దేశపు భద్రతా బలగాలు గాలింపు చర్యలు చేపట్టాయి. మృతి చెందిన ఉగ్రవాదులు ఏ గ్రూప్‌నకు చెందినవారిగా ప్రభుత్వం వెల్లడించలేదు. తాలిబన్ దాడిలో ఏడుగురు భద్రతా సిబ్బంది అమరలయ్యారు.

100 terrorists killed in Afghanistan Big Operation,last 24 hours, 18 operations were conducted in 15 provinces of Afghanistan,