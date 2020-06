పగ్గాలు లేని కరోనా మహమ్మారి

రికార్డు స్థాయిలో దాదాపు 10 వేల కొత్త కేసులు

2,26,770కు చేరిన మొత్తం బాధితులు

6,348కి చేరిన మరణాలు

ఆ నాలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆగని వైరస్ ఉధృతి

న్యూఢిల్లీ: దేశంలో కరోనా మహమ్మారి శరవేగంగా విస్తరిస్తోంది. దేశంలో రోజురోజుకు కరోనా పాజిటివ్ కేసులు రికార్డు స్థాయిలో నమోదవుతున్నాయి. గురువారం ఒక్క రోజే రికార్డు స్థాయితో దాదాపు 10 వేల కేసులు వెలుగు చేశాయి.

భారత్‌లో కరోనా వైరస్ బైటపడిన తర్వాత మొట్టమొదటి సారిగా 9,851 పాజిటివ్ కేసులు నమోదైనాయి. దీంతో శుక్రవారం నాటికి దేశంలో కరోనా బారిన పడిన వారి సంఖ్య 2,26,770కి చేరుకుందని కేంద్ర ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ తెలియజేసింది. మరో వైపు మరణాల రేటు కూడాభారీగా పెరుగుతోంది. గత కొన్ని రోజులుగా దేశంలో సగటున రోజుకు 200కు పైగా మరణాలు నమోదవుతున్నాయి. శుక్రవారం ఒక్క రోజే 273 మంది వైరస్ బారిన పడి ప్రాణాలు కోల్పోయారు. దీంతో ఇప్పటివరకు ఈ వైరస్ కారణంగా చనిపోయిన వారి సంఖ్య 6,348కి చేరుకుంది. దేశంలో కరోనా సోకిన వారిలో 1,10,960 మంది చికిత్స పొందుతుండగా, మరో 1,09,461 మంది కోలుకుని ఇళ్లకు వెళ్లారు.

దేశంలో గత 24 గంటల్లో 5355 మంది కోవిడ్ బాధితులు నయమై డిశ్చార్జి అయ్యారని ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. దేశంలో రికవరీ రేటు 48.27 శాతంగా ఉందని తెలిపింది. కాగా మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, తమిళనాడు, ఢిల్లీ రాష్ట్రాల్లో కరోనా ఉధృతి కొనసాగుతూనే ఉంది. రోజు వందల సంఖ్యలో కొత్త కేసులు బైటపడుతున్నాయి. మహారాష్ట్రలో కరోనా తీవ్రత అధికంగా ఉంది. గురువారం రాష్ట్రంలో మరో 123 మంది ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో ఇప్పటివరకు రాష్ట్రంలో మరణించిన వారి సంఖ్య 2,710కి చేరుకుంది. గుజరాత్‌లో తాజాగా చనిపోయిన 33 మందితో కలుపుకొని ఇప్పటివరకు 1,155 మంది చనిపోయారు. ఢిల్లీలో గడచిన 24 గంటల్లో 44 మంది వైరస్ కారణంగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. దీంతో ఇప్పటివరకు అక్కడ మృతి చెందిన వారి సంఖ్య 650కి పెరిగింది.

తమిళనాడులో కొత్తగా 1438 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదైనాయి. దీంతో రాష్ట్రంలో మొత్తం కేసుల సంఖ్య 28,694కు చేరుకుంది. ఈ రోజు చనిపోయిన 12 మందితో కలుపుకొని ఇప్పటివరకు 232 మంది చనిపోయారు. వలస కూలీలు స్వస్థలాలకు తిరిగి చేరుకోవడంతో యుపి, బిహార్, చత్తీస్‌గఢ్ వంటి రా్రష్ట్రాల్లో కరోనా కేసులు భారీగా బయటపడుతున్నాయి. గడచిన 24 గంటల్లో యుపిలో 502 కరోనా కేసులు బైటపడ్డాయి. దీంతో ఇప్పటివరకు కరోనా యాక్టివ్ కేసుల సంఖ్య 3828కి చేరింది. ఇప్పటివరకు 5,648 మంది వ్యాధి నయమై డిశ్చార్జి అయ్యారు. కాగా 257 మంది వైరస్ కారణంగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో వైపు బీహార్‌లో కొత్తగా 99 కేసులు నమోదయ్యాయి. దీంతో ఇప్పటివరకు రాష్ట్రంలో పాజిటివ్‌ల సంఖ్య 4,551కి చేరింది. నలుగురు ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో మృతుల సంఖ్య 213కు చేరుకుంది. మరో వైపు ఉత్తరాఖండ్‌లోను కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య 1199కి చేరుకుంది.రాష్ట్రంలో తాజాగా 46 పాజిటివ్ కేసులు నమోదు కాగా, ఇప్పటివరకు 11 మంది చనిపోయారు.

43 లక్షల కరోనా నిర్ధారణ పరీక్షలు

కాగా దేశంలో ఇప్పటివరకు 43 లక్షల 86 వేల శాంల్స్‌ను పరీక్షించినట్లు భారత వైద్య పరిశోధనా మండలి(ఐసిఎంఆర్) తెలిపింది. గడచిన 24 గంటలోల్నే 1,43,661 శాంపిల్స్‌ను పరీక్షించినట్లు ఐసిఎంఆర్ తెలిపింది.

10,000 new cases on India record in last 24 hours