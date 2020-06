పాస్ పదిలం

పరీక్షలు లేకుండానే టెన్త్ విద్యార్థులకు ప్రమోషన్

ఇంటర్నల్ అసెస్‌మెంట్ మార్కుల ఆధారంగా గ్రేడ్‌లు

పరిస్థితులను బట్టి డిగ్రీ, పిజి పరీక్షలపై నిర్ణయం

ప్రగతి భవన్ సమీక్ష అనంతరం నిర్ణయం తీసుకున్న సిఎం కెసిఆర్

ముఖ్యమంత్రికి పిటిఆర్‌టియు కృతజ్ఞతలు

మన తెలంగాణ/ హైదరాబాద్: పదవ తరగతి పరీక్షలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రద్దు చేసింది. కరోనా కేసుల సంఖ్య రాష్ట్రంలో రోజురోజుకు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో పరీక్షలు నిర్వహించకుండానే విద్యార్ధులనుపై తరగతులకు ప్రమోట్ చేయాలని నిర్ణయించింది. అయితే పాఠశాలల్లో ఇప్పటి వరకు నిర్వహించిన ఇంటర్నల్ అసెస్‌మెంట్ పరీక్షల్లో వచ్చిన మార్కుల ఆధారంగా వచ్చే గ్రేడులను పరిగణలోకి తీసుకుని పదవ తరగతి విద్యార్థులను పై తరగతికి ప్రమోట్ చేయనుంది. డిగ్రీ, పిజి తదితర పరీక్షల నిర్వహణకు సంబంధించి భవిష్యత్ పరిస్థితులను బట్టి నిర్ణయం తీసుకోవాలని కూడా నిర్ణయించింది.

కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందుతున్న పరిస్థితుల్లో పదవ తరగతి పరీక్షలపై ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ సోమవారం ప్రగతి భవన్‌లో ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పదవ తరగతి పరీక్షల నిర్వహణపై కూలంకషంగా చర్చించారు. రాష్ట్రంలో మొత్తం ఈ సంవత్సరం 5,34,903 మంది పదవ తరగతి విద్యార్థులున్నారు. మొత్తం పదవ తరగతిలో ఆరు సబ్జెక్టులకు 11 పేపర్లుండగా, అందులో రెండు సబ్జెక్టులకు సంబంధించిన 3 పేపర్ల పరీక్షలు పూర్తయ్యాయి. ఆ సమయంలో రాష్ట్ర హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ప్రభుత్వం పదవ తరగతి పరీక్షలను వాయిదా వేసింది. వాయిదా వేసిన పరీక్షలకు సంబంధించి తదుపరి నిర్ణయం తీసుకోవడానికి సోమవారం ఉన్నత స్థాయి సమావేశాన్ని సిఎం నిర్వహించారు.

ఈ సమావేశంలో పదవ తరగతి పరీక్షల విషయంలో దేశ వ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాలు అనుసరించిన పద్ధతులను పరిశీలించారు. తెలంగాణలో ఏమి చేయాలనే విషయంలో సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. అనంతరం ఇతర రాష్ట్రాలు అనుసరించిన విధంగానే తెలంగాణలోనూ ఇంటర్నల్ అసెస్‌మెంట్ పరీక్షల్లో వచ్చిన మార్కుల ఆధారంగా ప్రమోట్ చేయాలన్న పద్దతిని సిఎం ఖరారు చేశారు. ఈ సమావేశంలో విద్యాశాఖ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సోమేశ్ కుమార్, విద్యాశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి చిత్రా రామచంద్రన్, సిఎంఒ ముఖ్యకార్యదర్శి ఎస్.నర్సింగ్‌రావు, బోర్డు ఆఫ్ సెకంటరీ ఎడ్యుకేషన్ డైరెక్టర్ సత్యనారాయణరెడ్డి, సిఎంఒ ప్రత్యేక కార్యదర్శి రాజశేఖర్, ఒఎస్‌డి దేశపతి శ్రీనివాస్, కార్యదర్శి భూపాల్‌రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

మార్కుల కేటాయింపు ఇలా

పదవ తరగతి విద్యార్థులకు ఫార్మేటివ్ అసెస్‌మెంట్ పేరిట ఏడాదిలో నాలుగు పరీక్షలు (ఎఫ్‌ఎ-1, 2, 3, 4) నిర్వహిస్తారు. ప్రతి సబ్జెక్టుకు ఒక్కో పరీక్షకు 20 మార్కుల చొప్పున వివిధ పద్దతులలో పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. అందులో ప్రాజెక్టు వర్క్‌కు 5 మార్కులు, రైటింగ్ వర్క్‌కు 5 మార్కులు, స్లిప్ టెస్ట్‌కు 5 మార్కులు, ప్రశంసకు 5 మార్కులు ఉంటాయి. మొత్తం 20 మార్కులకు ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయో గణిస్తారు. ఇలా ప్రతి రెండున్నర నెలలకు ఒక సారి మొత్తం ఏడాదిలో నాలుగు సార్లు ఫార్మేటివ్ అసెస్‌మెంట్ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు.

ప్రతి సబ్జెక్టులో నాలుగు సార్లు నిర్వహించిన పరీక్షలకు మొత్తం 80 మార్కులకు ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయో లెక్కించి, ఆ మార్కులను 4తో భాగిస్తారు. అంటే మొత్తం 20 మార్కులకు ఎన్ని ఇంటర్నర్ మార్కులు వచ్చాయో వాటిని పరిగణలోకి తీసుకుంటారు. అలా ఒక్కో సబ్జెక్టులో ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్ మార్కులు 20 ఉంటే మిగిలిన 80 మార్కులకు వార్షిక పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. ఇది ఏటా సాధారణంగా జరిగే ప్రక్రియ. ఇప్పుడు ఒక్కో సబ్జక్టులో 20గా ఉన్న ఇంటర్నల్ మార్కులనే 100కి పెంచి గ్రేడ్లు ఇవ్వనున్నారు. ఉదాహరణకు ఒక విద్యార్థికి ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్ పరీక్షలో 17 మార్కులు వస్తే ఆ మార్కులను 5తో భాగిస్తారు. అంటే ఇంటర్నల్ మార్కులు 17 వచ్చిన విద్యార్థికి 85 మార్కులు కేటాయించనున్నారు.

ముఖ్యమంత్రికి కృతజ్ఞతలు : పిఆర్‌టియు

కోవిడ్19 వ్యాప్తి నేపథ్యంలో విద్యార్థుల భవిష్యత్తును, వారి ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని పదవ తరగతి పరీక్షలు రద్దు చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్న ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్‌రావుకు పిఆర్‌టియు రాష్ట్ర అధ్యక్ష, ప్రధాన కార్యదర్శులు పింగిలి శ్రీపాల్‌రెడ్డి, బీరెల్లి కమలాకర్‌రావులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్ పరీక్షల్లో వచ్చిన మార్కుల ఆధారంగా వచ్చే గ్రేడులు ఇవ్వడం ఉత్తమమైన మార్గమని ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.

పరీక్షల రద్దు పట్ల ప్రధానోపాధ్యాయుల సంఘం హర్షం

కోవిడ్- 19 దృష్టా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వం పది పరీక్షలను రద్దు చేయడం పట్ల తెలంగాణ ప్రభుత్వ ప్రధానోపాధ్యాయుల సంఘం(టిఎస్‌జిహెచ్‌ఎంఎ) హర్షం వ్యక్తం చేసింది. విద్యార్థులు భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని అంతర్గత మూల్యాంకనం ద్వారా గ్రేడ్లు నిర్ణయించి ఫలితాలు ప్రకటించడమే ఉత్తమమైన మార్గమని సంఘం అధ్యక్షుడు పరాంకుశం రాజభాను చంద్రప్రకాశ్, ప్రధాన కార్యదర్శి ఆర్ రాజగంగా రెడ్డి, కోశాధికారి ఎస్.గిరిధర్‌లు పేర్కొన్నారు.

10th Students to be promoted to next class says kcr