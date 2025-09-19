12,452 పోలీసు ఉద్యోగాల భర్తీకి కసరత్తు..!

Saturday, September 20, 2025
పోలీస్ శాఖలో భారీ సంఖ్యలో ఖాళీలను భర్తీ చేసేందుకు ప్రభుత్వం వేగంగా కసరత్తు చేస్తోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ కేటగిరీలలో కలిపి మొత్తం 12,452 పోలీసు ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయడానికి రంగం సిద్ధం చేస్తున్నట్లు విశ్వసనీయ వర్గాల ద్వారా తెలుస్తోంది. ఈ మేరకు పోలీస్ శాఖ తమ విభాగంలోని ఖాళీల వివరాలతో కూడిన సమగ్ర నివేదికను ప్రభుత్వానికి సమర్పించింది. పోలీస్ ఉన్నతాధికారులు ఆర్థిక శాఖకు అందించిన నివేదిక ప్రకారం, రాష్ట్రంలో ప్రత్యక్ష నియామకాల ద్వారా భర్తీ చేయాల్సిన పోస్టులు పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్నాయి. వీటిలో అత్యధికంగా సివిల్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ విభాగంలో 8,442 పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. ఆ తర్వాతి స్థానంలో ఆర్మ్‌డ్ రిజర్వ్ (ఎఆర్) కానిస్టేబుల్ పోస్టులు 3,271 ఉన్నాయి. ఈ రెండు కేటగిరీలలోనే దాదాపు 11 వేలకు పైగా ఖాళీలు ఉండటంతో కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాల కోసం సన్నద్ధమవుతున్న

యువతకు ఇది గొప్ప సువర్ణావకాశంగా మారనుంది. కానిస్టేబుల్ పోస్టులతో పాటు సబ్-ఇన్‌స్పెక్టర్ (ఎస్‌ఐ) స్థాయి ఉద్యోగాలు కూడా గణనీయ సంఖ్యలో ఉన్నాయి. సివిల్ ఎస్‌ఐ కేటగిరీలో 677, ఎఆర్ ఎస్‌ఐ కేటగిరీలో 40, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రత్యేక పోలీస్ (టిజిఎస్‌పి) విభాగంలో 22 పోస్టు లు భర్తీ చేయాల్సి ఉందని నివేదికలో పేర్కొన్నారు. శాఖలవారీగా ఖాళీలపై దృష్టి సారించిన ప్రభుత్వం, వీలైనంత త్వరగా ఈ నియామక ప్రక్రియకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయాలని భావిస్తోంది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక ఉద్యోగాల భర్తీపై ఇచ్చిన హామీ మేరకు ఈ చర్యలు చేపట్టింది. ఎన్నికల సమయంలో ఏటా జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేసి, లక్షల కొలువులు భర్తీ చేస్తామని ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలో, ఆలస్యం అవుతోందన్న విమర్శలు వస్తున్న తరుణంలో ఈ భారీ పోలీస్ రిక్రూట్‌మెంట్ ప్రకటన నిరుద్యోగుల్లో కొత్త ఆశలు రేకెత్తిస్తోంది. ప్రభుత్వ ఆమోదం లభించిన వెంటనే అధికారిక ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉంది.

