హైదరాబాద్ : జిహెచ్‌ఎంసి మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్ ఎన్నికలకు సంబంధించి ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక సమావేశంప్రశాంతగా ముగిసింది. గురువారం ఉదయం 11 గంటలకు ప్రారంభమైన ప్రత్యేక సమావేశానికి మొత్తం 149 మంది కార్పొరేటర్లతో పాటు 33 మంది ఎక్స్‌ఆఫీషియో సభ్యులు హాజరయ్యారు. ఎన్నికల ప్రిసైడింగ్ అధికారి శ్వేత మహంతి కొత్తగా ఎన్నికైన 149 మంది సభ్యులతో ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. ఈ సందర్భంగా తెలుగు, ఉర్ధూ, హిందీ, ఇంగ్లీష్ భాషల్లో ప్రమాణ స్వీకారం చేయవచ్చని, సభ్యులందరూ తెలుగు అక్షర మాల ప్రకారం పేర్ల వరస క్రమంలో వారికి ఇష్టమైన భాషాలో ఒక్కోక్కరిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయాలని ప్రిసైండింగ్ అధికారి శ్వేత మహంతి సభ్యులను కోరారు.

అయితే ఒక్కొక్కరిని కాకుండా ఈ నాలుగు భాషల్లో సభ్యులు ఏ భాషలో ప్రమాణస్వీకారం చేయాలకున్న వారిని ఆ భాషలో గ్రూపుల వారిగా ఒకేసారి ప్రమాణ స్వీకారం చేయించాలని టిఆర్‌ఎస్ ఎక్స్ ఆఫీషియో సభ్యులు ఎం.ఎస్. ప్రభాకర్‌రావు ప్రతిపాదించారు. దీనికి ఎంఐఎం, బిజెపి సభ్యులు సైతం సమ్మతి తెలిపారు. దీంతో టిఆర్‌ఎస్ మొత్తం సభ్యులతో పాటు కొంత మంది బిజెపి సభ్యులతో పాటు కాంగ్రెస్‌కు చెందిన ఇద్దరు సభ్యులు తెలుగులో ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. అనంతరం ఎంఐఎంకు చెందిన సభ్యులందరూ ఉర్థూలో ప్రమాణ స్వీకారం చేయగా, మిగిలిన సభ్యులు హిందీ, ఇంగ్లీష్‌లో ప్రమాణస్వీకారం చేశారు. ఈ ప్రమాణ స్వీకారం కార్యక్రమం సరిగ్గా ఉదయం 11 గంటలకు ప్రారంభం కాగా, 11.15 గంటలకు 15 నిమిషాల్లోనే ముగిసింది.

149 have taken the oath as GHMC corporators