ముంబయి: పదిహేనేళ్ల బాలికపై స్కూల్‌ ప్రిన్సిపల్‌, టీచర్, సిబ్బంది కలిసి యాసిడ్‌ దాడికి పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటన ముంబయిలోని కంజుర్మార్గ్ ప్రాంతంలో చోటుచేసుకుంది. ఆదివారం ఉదయం బాధిత బాలిక మార్నింగ్ వాకింగ్ కు వెళ్లిన సమయంలో ఎల్ బిఎస్ రోడ్డు వద్ద ఈ దాడి జరిగింది. వివరాల్లోకి విళితే.. బాధిత బాలిక గతంలో భందుప్ లోని నషేమన్‌ ఉర్ధూ స్కూల్‌లో తొమ్మిదో తరగతి వరకు చదవింది. ప్రస్తుతం మహీంలోని ఓ ఇనిస్టిట్యూట్‌ లో ఎలక్ర్టానిక్‌ ఇంజనీరింగ్‌లో డిప్లమో చేస్తోంది. అయితే, స్కూల్‌లో చదువుతున్నప్పుడు కూడా బాధిత బాలికను ఏ కారణం లేకపోయినా టీచర్లు, సిబ్బంది శిక్షించడంతో తన తండ్రికి జరిగిన విషయం చెప్పింది.

దీంతో సదరు బాలిక తండ్రి.. స్కూల్ సిబ్బంది, టీచర్లపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. అప్పటి నుంచి కోపం పెంచుకున్న స్కూల్ ప్రిన్సిపల్‌, టీచర్, సిబ్బంది.. ఆదివారం ఉదయం 6 గంటలకు సదరు బాలిక మార్నింగ్‌ వాక్‌కు బజీ ప్రభు గ్రౌండ్ వైపు వెళ్తున్న సమయంలో కాపు కాసి ఆమెపై యాసిడ్‌ దాడికి పాల్పడ్డారు. టీచర్ జావేద్‌, సిబ్బంది హషీం, అమన్‌లు ఆమె చేతులను గట్టిగా పట్టుకోగా ప్రిన్సిపల్‌ హన్స్‌ అరా యాసిడ్‌ పోశాడు. ఈ విషయం ఎవరికైన చెబితే బాలిక తల్లిదండ్రులపై దాడి చేస్తామని బెదిరించి అక్కడి నుంచి కారులో పారిపోయారు. దీంతో బాధితురాలు తన తండ్రికి ఫోన్‌ చేయగా.. ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్న ఆయన గాయపడిన తన కూతురిని చికిత్స కోసం రాజ్‌వాది ఆస్పత్రికి తీసుకువెళ్లాడు. ఆ తర్వాత నిందితులపై బాధితిరాలి తండ్రి పోలీసులుకు ఫిర్యాదు చేశాడు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు ఐపిసి 326(బి), 506, 34 సెక్షన్ కింద కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

15 yrs old girl attacked with acid by ex Principal