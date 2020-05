క్వింటాలు మక్కలకు రూ.1,525లు

హైదరాబాద్: క్వింటాలు మక్కలను (పౌల్ట్రీ రంగానికి) రూ.1,525ల చొప్పున సరఫరా చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించినట్లు పశు సంవర్ధక, మత్స్య, సినిమాటోగ్రఫీ శాఖల మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ తెలిపారు. గురువారం మాసాబ్‌ట్యాంక్‌లోని పశుసంవర్ధక శాఖ డైరెక్టర్ కార్యాలయ ఆవరణలోని కాన్ఫరెన్స్ హాల్‌లో పౌల్ట్రీ రంగం అభివృద్ధి కోసం మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ అధ్యక్షతన ఏర్పాటైన మంత్రి వర్గ ఉపసంఘం సమావేశమయ్యింది. ఉపసంఘంలో సభ్యులుగా ఉన్న మంత్రులు నిరంజన్ రెడ్డి, శ్రీనివాస్ గౌడ్‌లతో పాటు చేవెళ్ల పార్లమెంట్ సభ్యులు రంజిత్ రెడ్డి, పశుసంవర్ధక శాఖ కార్యదర్శి అనిత రాజేంద్ర, డైరెక్టర్ లక్ష్మారెడ్డి, పౌల్ట్రీ రంగ ప్రతినిధులు ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు.

ఈ సందర్భంగా మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ ఇదే ధరపై పౌల్ట్రీ రంగానికి 5 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల మక్కలను సరఫరా చేయనున్నట్లు ఆయన వివరించారు. రవాణా ఖర్చులను పౌల్ట్రీ నిర్వాహకులే భరిస్తారని ఆయన తెలిపారు. కరోనా కారణంగా నష్టపోయే పరిస్థితుల్లో ఉన్న పౌల్ట్రీ రంగాన్ని ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ చొరవతో పుంజుకొని సాధారణ స్థితికి చేరుకుందన్నారు. పౌల్ట్రీ రంగాన్ని అగ్రస్థానంలో నిలపాలన్న లక్షంతో ప్రభుత్వం మంత్రి వర్గ ఉపసంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసిందని, ఈ కమిటీ లాక్‌డౌన్ ముగిసిన అనంతరం పలు రాష్ట్రాల్లో పర్యటించి అక్కడ అమలవుతున్న విధానాలను పూర్తి స్థాయిలో అధ్యయనం చేసి ఉత్తమ పాలసీని రూపొందించి సిఎంకు అందజేస్తుందన్నారు.

వేలాది మందికి ఉపాధి కల్పించాలన్నదే పభుత్వ ఉద్ధేశ్యం

ఈ రంగాన్ని అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా వేలాది మందికి ఉపాధి కల్పించాలన్నదే పభుత్వ ఉద్ధేశ్యమని ఆయన వివరించారు. లాక్‌డౌన్ వంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో పౌల్ట్రీ రంగాన్ని ఆదుకునేందుకు ప్రభుత్వం కృతనిశ్చయంతో ఉందన్నారు. ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలతో పౌల్ట్రీ రంగానికి ఎంతో ధైర్యం, భరోసాను కల్పించిందన్నారు. వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ కోళ్ల దాణా కోసం ఉపయోగించే మక్కలను భవిష్యత్‌లో ప్రభుత్వమే మార్క్‌ఫెడ్ ద్వారా సేకరించి పౌల్ట్రీ పరిశ్రమకు సరఫరా చేయాలన్నదే ముఖ్యమంత్రి ఆలోచన అన్నారు.

ప్రస్తుతం ఒక కోటి 22 లక్షల ఎకరాల విస్తీర్ణంలో వివిధ రకాల పంటలు పండుతున్నాయని, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణంతో ఒక కోటి 35 లక్షల ఎకరాలకు పంటల సాగు విస్తీర్ణం పెరగనుందన్నారు. రైతులు పండించే పంటల మార్కెటింగ్‌పై ప్రభుత్వం ముందస్తు ప్రణాళికలను సిద్ధం చేస్తుంద న్నారు. ఏ రంగానికైనా ఎలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితులు ఏర్పడినా ప్రభుత్వం, అధికారులు సకాలంలో స్పందిస్తూ ఆరంగ పురోభివృద్ధికి కృషి చేస్తుందని ఎక్సైజ్ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ పేర్కొన్నారు. ఈ సమావేశంలో తెలంగాణ పౌల్ట్రీ ఫెడరేషన్ అధ్యక్షుడు ప్రదీప్ కుమార్, ప్రతినిధులు జె.రాంరెడ్డి, వి.భాస్కర్ రావు, కె.మోహన్ రెడ్డి, స్నేహ చికెన్ రాంరెడ్డి, ఎన్‌ఈసిసి చైర్మన్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి, పౌల్ట్రీ బ్రీడర్స్ అసోసియేషన్ సభ్యులు రాఘవరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

1525 per for quintal of corn says talasani