న్యూఢిల్లీ: భారత్ లో కరోనా పాజిటివ్ కేసులు రోజురోజుకు పెరుగుతున్నాయి. గడిచిన 24 గంటల్లో 1684 కొత్త కేసులు నమోదు కాగా.. 37 మరణాలు సంభవించాయని కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకటించింది. దేశంలో కోవిడ్-19 కేసులు 23,000 మార్కును దాటాయి. తాజా కేసులతో కలుపుకుని ఇప్పటివరకు దేశంలో 23,077 నమోదయ్యాయి. అందులో ప్రస్తుతం యాక్టివ్ చేసులు 1,7610 ఉన్నాయి. కరోనా మహమ్మారితో కోలుకుని 4,749మంది డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. 718 మంది ప్రాణాలు కోల్పొయారని ఆరోగ్య శాఖ పేర్కొంది. భారత్ అత్యథికంగా కరోనా పాజిటివ్ కేసులు మహారాష్ట్రలోనే నమోద య్యాయి. ఇప్పటివరకు రాష్ట్రంలో 6,427 కోవిడ్-19 పాజిటివ్‌ కేసులు బయటపడ్డాయి. గుజరాత్‌లో 2,624 కేసులు, దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 2,376 కేసులు నమోదయ్యాయి.

1684 new Corona cases and 37 deaths in 24 hours in india