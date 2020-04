‘తీవ్ర ఆర్థిక మాంద్యం’ తప్పదు

ప్రపంచ దేశాలకు ఐఎంఎఫ్ హెచ్చరిక

వాషింగ్టన్ : కరోనా మహమ్మారి వల్ల ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ ‘తీవ్ర ఆర్థిక మాంద్యం’ను ఎదుర్కోబోతోందని అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి (ఐఎంఎఫ్) హెచ్చరించింది. కరోనాకు ముందు మందగతిలో ఉన్న ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ 2020లో తీవ్ర సంక్షోభాన్ని చవిచూడబోతోందని పేర్కొంది. ముఖ్యంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల పాలకులకు ఇది పెద్ద సవాలుగా మారనుందని ఐఎంఎఫ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ క్రిస్ట్టిలీనా జార్జియోవా పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ఐఎంఎఫ్ అభివృద్ధి కమిటీలో ఆమె మాట్లాడారు. ఈ ఏడాది తొలి అర్ధ భాగంలో ప్రపంచ ఆర్థికంలో భారీ కోత తప్పదని ఆమె హెచ్చరించారు. వాణిజ్య వివాదాలు, రాజకీయ అనిశ్చితి, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల కారణంగా ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇప్పటికే మందగమనంలో ఉందని క్రిస్టిలీనా పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో కరోనా కారణంగా 2020లో తీవ్ర ఆర్థిక మాంద్యాన్ని ఎదుర్కోబోతోందన్నారు.

అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థల్లోని శాసనకర్తలకు కరోనా విసిరిన సవాలును ఎదుర్కోవడం పెద్ద సవాలేనని అభిప్రాయపడ్డారు. ఇదివరకే ఈ మహమ్మారి బారిన పడిన అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు విదేశీ పెట్టుబడులను కోల్పోయాయని, ఆయా దేశాల్లో పర్యాటక రంగం దెబ్బతిన్నదని,ఆహారం, మందులు వంటి అత్యవసర సరకుల దిగుమతిలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాయని చెప్పారు. తొలుత కరోనా బారిన పడిన చైనా, దక్షిణ కొరియా, ఇటలీలో ఇప్పటికే తయారీ రంగం దెబ్బతిన్నదని, సేవలు నిలిచిపోయాయని క్రిస్టిలీనా వెల్లడించారు. ఆర్థిక రంగం కోలుకోవడం అనేది వ్యాక్సీన్ల అభివృద్ధి, థెరపీలు, సరఫరా గొలుసు(చైన్)ను పునరుద్ధరించడం వంటి అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుందని ఐఎంఎఫ్ చీఫ్ అభిప్రాయపడ్డారు.

ప్రజారోగ్యానికి మెరుగైన చర్యలు తీసుకుంటే ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం మూడో త్రైమాసికంనుంచి ఆర్థిక వ్యవస్థ కోలుకోవడం మొదలవుతుందని అన్నారు.2021లో కోలుకోవడం మొదలైతే అదే ఏడాది చివరి నాటికి కరోనా ముందునాటికంటే దిగువ స్థాయికి చేరుకునే అవకాశముందని అంచనా వేశారు. ప్రస్తుతం ఈ మహమ్మారి కారణంగా మరిన్ని మరణాలు సంభవించకుండా చూడడం ప్రథమ కర్తవ్యంగా భావించాలని ప్రపంచ దేశాలకు క్రిస్టిలీనా సూచించారు.మరణాల రేటు తగ్గడానికి, వైరస్‌ను నియంత్రించడానికి తీసుకోవలసిన చర్యలకోసం అన్ని అస్త్రాలను ప్రయోగించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ఆర్థికంగా ఇంకా వెనుకబడి ఉన్న దేశాలకు అంతర్జాతీయ సమాజం సాయం అందించాలని ఆమె పిలుపునిచ్చారు.

170 global economies will shrink may be too optimistic