దేశంలో కొత్తగా 1,718 కరోనా కేసులు.. 67మంది మృతి

న్యూఢిల్లీ: భారత్ లో కరోనా వైరస్ కేసులు రోజురోజుకు పెరిగిపోతున్నాయి. గడిచిన 24 గంటల్లో 1,718 కొత్త కేసులు నమోదు కాగా.. 67 మంది మరణించినట్టు కేంద్ర ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది. ప్రస్తుతం దేశంలో కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య 33,050కి చేరింది. దేశవ్యాప్తంగా 23,651 యాక్టివ్ కేసులు ఉన్నాయి. ఇప్పటివరకు 1,074 కరోనా బారిన పడి ప్రాణాలు కోల్పోయారు. 8,325 మంది కోవిడ్ -19 తో కోలుకుని డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. దేశంలోని మహారాష్ట్ర, గురజారత్, ఢిల్లీ, మధ్యప్రదేశ్, ఉత్తర్ ప్రదేశ్, రాజస్థాన్, తమిళనాడుల్లో కరోనా ఉధృతి ఎక్కవగా ఉంది. ఎన్ని పకడ్భందీ చర్యలు తీసుకున్న భారత్ లో కరోనా మహమ్మారి నియంత్రణలోకి రావడం లేదని విశ్లేషకులు అంటున్నారు. దేశరాజధానిలో 3,439 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదు కాగా.. 56మంది మృతి చెందారు.

రాష్ట్రాలు & కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు బాధితులు చికిత్స పొందుతున్నవారు కోలుకున్నవారు మృతులు మహారాష్ట్ర 9,915 7,890 1,593 432 గుజరాత్ 4,082 3,358 527 197 ఢిల్లీ 3,439 2,291 1,092 56 మధ్య ప్రదేశ్ 2,560 1,969 461 130 రాజస్థాన్ 2,524 1,640 827 57 తమిళనాడు 2,162 925 1,210 27 ఉత్తర ప్రదేశ్ 2,134 1,585 510 39 ఆంధ్రప్రదేశ్ 1,332 1,014 287 31 తెలంగాణ 1,016 582 409 25 పశ్చిమ బెంగాల్ 758 612 124 22 జమ్ము కశ్మీర్ 581 381 192 8 కర్నాటక 534 297 216 21 కేరళ 496 123 369 4 బిహార్ 403 337 64 2 పంజాబ్ 375 255 101 19 హర్యానా 311 83 225 3 ఒడిశా 128 88 39 1 ఝార్ఖండ్ 107 85 19 3 ఛండీగఢ్ 68 51 17 – ఉత్తరాఖండ్ 55 19 36 – హిమాచల్ ప్రదేశ్ 40 13 25 2 అస్సాం 38 8 29 1 ఛత్తీస్ గఢ్ 38 4 34 – అండమాన్ నికోబార్ దీవులు 33 18 15 – లడఖ్ 22 5 17 – మేఘాలయ 12 11 – 1 పుదుచ్చేరీ 8 3 5 – గోవా 7 – 7 – మణిపూర్ 2 – 2 – త్రిపుర 2 – 2 – అరుణాచల్ ప్రదేశ్ 1 – 1 – మిజోరం 1 1 – – మొత్తం 33,184 23,648 8,455 1,081

