మహిళతో స్నేహం.. 18 ఏళ్ల యువకుడి మృతి

న్యూఢిల్లీ: మహిళతో స్నేహం చేశాడనే కోపంతో 18 ఏళ్ల యువకుడిపై ఆమె కుటుంబ సభ్యులు దాడి చేసిన ఘటన దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళ్లితే.. ఢిల్లీలో ఆదర్శ నగర్ కు చెందిన రాహుల్ రాజ్‌పుత్‌(18) అనే యువకుడు ఢిల్లీ యూనివర్శిటీ స్కూల్ ఆఫ్ ఓపెన్ లెర్నింగ్ లో రెండవ సంవత్సరం చదువుతూ.. ఇంటి వ‌ద్ద పిల్ల‌ల‌కు ఇంగ్లీష్ ట్యూష‌న్ చెబుతున్నాడు. అయితే రాహుల్ ఓ ఎన్జీఒ కంపెనీలో ప‌ని చేస్తున్న‌ సమయంలో ఓ మహిళతో స్నేహం ఏర్పడింది.

ఆ స్నేహం కాస్త ప్రేమ‌గా మారింది. వీరి ప్రేమను ఆమె కుటుంబం సభ్యులు వ్యతిరేకించి, అతనితో మాట్లాడకూడదని హెచ్చరించారు. అయినప్పటికీ ఆమె ప్రవర్తనలో మార్పు లేదు. దీంతో మహిళ కుటంబీకులు రాహుల్ ను బుధ‌వారం రాత్రి బయటికి తీసుకెళ్లి దాడి చేశారు. తీవ్రంగా గాయపడిన రాహుల్ చికిత్స పొందుతూ శనివారం మృతిచెందాడు. బాధితుడి కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసున్న పోలీసులు మహిళ సోదరుడిని, బంధువులను అరెస్టు చేశారు.

