భువనేశ్వర్: ఒడిశా రాష్ట్రం గంజాం తప్తపాణి ఘాట్‌లో విహార యాత్రకు వెళ్తున్న ఎంసిఎ విద్యార్థుల బస్సు బోల్తాపడింది. ఈ ఘటనలో 19 మంది విద్యార్థులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. క్షతగాత్రులను ఎంకెసిజి ఆస్పత్రికి తరలించారు. కటక్‌లోని రావేణ్‌షావ్ యూనివర్సిటీలో ఎంసిఎ చదువుతున్న 35 మంది విద్యార్థులు ఒఆర్02 ఎడబ్ల్యు 3663 బస్సులో తప్తపాణి ప్రాంతానికి విహారయాత్రకు వెళ్లారు. తప్తపాణి నుంచి కటక్ తిరిగి వస్తుండగా బెర్హమ్‌పూర్ వద్ద బస్సు అదుపుతప్పి బోల్తాపడడంతో విద్యార్థులు కేకలు, అరుపులతో మోతమోగింది. వెంటనే స్థానికులు స్పందించి గాయపడిన వారిని స్థానిక ఆస్పత్రికి తరలించారు. పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

