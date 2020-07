ఏపిపై కరోనా పంజా : 1933 కొత్త కేసులు… 19 మంది మృతి

అమ‌రావ‌తి : ఎపిలో కరోనా కేసులు రోజురోజుకు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఒక్కరోజులోనే ఈ రాష్ట్రంలో 1933 కొత్త కరోనా కేసులు నమోదయ్యాయి. గడిచిన 24 గంటల్లో 19మంది చనిపోయారు. ఆదివారం ఉదయం నాటికి రాష్ట్రంలో కరోనా కేసుల సంఖ్య 29,168కి చేరింది. 15,412 మంది కరోనా నుంచి కోలుకొని ఆసుపత్రుల నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో 13,428 యాక్టివ్ కేసులు ఉన్నాయి. కరోనా కారణంగా ఇప్పటి వరకు 328 మంది చనిపోయారు. గ‌డిచిన 24 గంట‌ల్లో క‌ర్నూల్, శ్రీకాకుళం జిల్లాల్లో న‌లుగురు చొప్పున‌, కృష్ణా, విశాఖ‌ప‌ట్ట‌ణం జిల్లాల్లో ముగ్గురు చొప్పున‌, చిత్తూరు జిల్లాలో ఇద్ద‌రు, నెల్లూరు, అనంత‌పురం, ప‌శ్చిమ గోదావ‌రి జిల్లాల్లో ఒక్కొక్క‌రి చొప్పున కరోనాతో చనిపోయారు.

1,933 #COVID19 cases reported in Andhra Pradesh in the last 24 hours. Total number of cases in the state is now at 29,168, including 13,428 active cases, 15,412 discharged & 328 deaths: State's COVID Control Room pic.twitter.com/72Zq6hi2Gj

— ANI (@ANI) July 12, 2020