పౌరణ విస్తరణ మరికొన్ని నగరాలలో నిరసన జ్వాలలు

ఘర్షణల్లో మంగళూరులో ఇద్దరు, లక్నోలో ఒకరు మృతి

స్తంభించిన దేశ రాజధాని

ఢిల్లీ-గుర్గామ్ రోడ్డుపై 15కి.మీల మేర నిలిచిపోయి ట్రాఫిక్

పలు విమానాలు రద్దు, జాప్యం

ఢిల్లీ తదితర నగరాల్లో ఇంటర్నెట్, మొబైల్ సేవలు నిలిపివేత

రామచంద్రగుహ, యోగేంద్ర యాదవ్, లెఫ్ట్‌నేతలు అరెస్టు

బీహార్‌లో రైళ్లు, వాహనాలను అడ్డుకున్న నిరసనకారులు

న్యూఢిల్లీ: నూతనంగా సవరించిన పౌరసత్వ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా నిరసనలు గురువారం దేశంలోని పలు నగరాలకు విస్తరించాయి. నిరసనకారులు నిషేధాజ్ఞలను ధిక్కరించి ప్రదర్శనలు నిర్వహించడంతో ఢిల్లీ సహా అనేక నగరాల్లో పోలీసులు ఆందోళనలు జరుపుతున్న పౌర సంఘా ల నేతలను, విద్యార్థులను అరెస్టు చేశారు. అయితే కర్నాటకలోని మంగళూరు, యుపిలోని లక్నో నగరాల్లో నిరసనకారులు అదుపు తప్పి విధ్వంసకాండకు దిగడంతో హింస చోటు చేసుకుంది. మంగళూరులో నిరసనకారులు పోలీసు స్లేషన్‌కు నిప్పు పెట్టడానికి ప్రయత్నించడంతో పోలీసులు వారిని చెదర గొట్టడానికి మొదట బాష్పవాయువును ప్రయోగించారు.

అయినా ఫలితం లేకపోవడంతో పోలీసులు ఆత్మరక్షణ కోసం కాల్పులు జరపాల్సి వచ్చిందని నగర పోలీసు కమిషనర్ డాక్టర్ పిఎస్ హర్ష చెప్పారు. పోలీసు కాల్పుల్లో 20 మంది గాయపడ్డారని, వారిలో 8 మంది పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉందని ఆయన చెప్పారు. కాగా తీవ్రంగా గాయపడిన వారిలో ఇద్దరు గురువారం రాత్ని స్థానిక ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ చనిపోయారు. ఇదిలా ఉండగా అల్లరి మూకల దాడిలో ఇద్దరు పోలీసు అధికారులు సహా దాదాపు 10 మంది పోలీసులు గాయపడినట్ల్లు కూడా ఆయన చెప్పారు. ముందు జాగ్రత్తగా నగరంలోని ఐదు పోలీసు స్టేషన్ల పరిధిలో శుక్రవారం రాత్రి వరకు కర్ఫూ విధించారు. కాగా మరో వైపు ల క్నోలో జరిగిన హింసాకాండలో వ్యక్తి చనిపోయాడు.

ఢిల్లీ ఉక్కిరిబిక్కిరి

కాగా గురువారం వామపక్షాల నేతృత్వంలో వందలాది మంది నిషేధాజ్ఞలను ధిక్కరించి పెద్ద సంఖ్యలో ఎర్ర కోట సమీపంలో గుమికూడడంతో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. పోలీసులు పలువురు వామపక్ష నేతలతో పాటుగా వందలాది మంది విద్యార్థులను అరెస్టు చేశారు. ఢిల్లీతో పాటుగా ఇతర నగరాల్లో మొబైల్ సేవలను నిలిపివేశా రు. చాలా ప్రాంతాల్లో నిరసనకారులు నినాదాలు, ప్లకార్డుల ప్రదర్శనకు మాత్రమే పరిమితం కావడంతో ఆందోళనలు ప్రశాంతంగా సాగాయి. అయితే యుపి, బిహార్‌లలో మాత్రం ఆందోళనకారులు హింసకు దిగడంతో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఢిల్లీతో పాటుగా అనేక నగరాల్లో నిరసనల కారణంగా రైలు, రోడ్డు ట్రాఫిక్‌లకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది.

ముఖ్యంగా దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోపలు చోట్లు ట్రాఫిక్‌కు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. ఢిల్లీగుర్గావ్ రహదారిపై దాదాపు 15 కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. దీంతో చాలా మంది వాహనదారులు తమ వాహనాలను అక్కడే వదిలేసి ప్రత్యామ్నాయాలను వెతుక్కున్నారు. ప్రయాణికులు సకాలంలో చేరుకోలేకపోవడంతో ఢిల్లీ విమానాశ్రయంనుంచి బయలుదేరాల్సిన 21 విమాన సర్వీసులు రద్దయ్యాయి. మరో 16 విమాన సర్వీసులు జాప్యమయ్యా యి. ఇండిగో 19 విమాన సర్వీసులను నిలిపి వేయగా స్పౌస్ జెట్, ఎయిరిండియా ఒక్కో విమానాన్ని రద్దు చేశాయి. పలు విమానాలు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి. విమానాలను మిస్ అయిన ప్రయాణికులకు ఎలాంటి క్యాన్సిలేషన్ చార్జీలను విధించడం లేదని ఎయిరిండియా తెలిపింది.

మొబైల్, ఇంటర్నెట్ సేవలు నిలిపివేత

మరోవైపు పెద్ద సంఖ్యలో ఆందోళనకారులు వీధుల్లోకి వచ్చి నిరసనలకు దిగడంతో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. నిరసనల నేపథ్యంలో 16 మెట్రో స్టేషన్లను మూసి వేసినట్లు ఢిల్లీ మెట్రో ప్రకటించింది. సుభాష్ మార్గ్, రెడ్‌ఫోర్ట్, ఓల్డ్ ఢిల్లీ రైల్వే స్టేషన్ ప్రాంతాల్లో పెద్ద సంఖ్యలో ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయింది. పోలీసు ఆంక్షలున్నప్పటికీ పట్టించుకోకుండా జనం పెద్ద సంఖ్యలో ఎర్రకోట వద్ద కు చేరి ఆందోళన చేపట్టారు. దీంతో పోలీసులు కొన్ని ప్రాంతా ల్లో మొబైల్, ఇంటర్నెట్ సేవలను నిలిపి వేశారు. ఎయిర్‌టెల్, జియో, ఐడియా సహా అన్ని ప్రధాన మొబైల్ సంస్థల సేవలు నిలిచిపోవడంతో జనం మరిన్ని కష్టాలు ఎదుర్కోవలసి వచ్చింది.

ఈశాన్య ఢిల్లీలో 37 మంది నిరసనకారులను అదుపులోకి తీసుకొన్నారు. ఇదిలా ఉండ గా ఢిల్లీలోని అఖిల భారత వైద్య శాస్త్రాల అధ్యయన సం స్థ( ఎయిమ్స్) ప్రాంగణంలో ప్రదర్శనలను ఆ సంస్థ నిషేధించింది. ఢిల్లీలోని జంతర్‌మంతర్ వద్ద జామియా మిలియా ముస్లిం యూనివర్శిటీ విద్యార్థినులు నిరసనలతో కదం తొక్కారు. ‘జామియా మహిళల విప్లవం వర్ధిల్లాలి’ అంటే నినాదాలు, పాటలతో హోరెత్తించారు. నేషనల్ క్యాపిటల్ రీజియన్( ఎన్‌సిఆర్) పరిధిలోని చాలా కంపెనీలు తమ ఉద్యోగులను ఇంటివద్నుంచే పని చేయాలని కోరడంతో పాటు, నిరసన ప్రదర్శనల్లో పాలు పంచుకోవద్దని సలహా ఇచ్చాయి.

లెఫ్ట్ నేతలు, రామచంద్ర గుహ అరెస్టు

ఇదిలా ఉండగా, నిషేధాజ్ఞలను ధిక్కరించి పౌరసత్వ సవరణ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా ఆందోళనల్లో పాలు పంచుకొన్నందుకు వామపక్షాల నేతలు సీతారాం ఏచూరి, డి రాజా, పీలోత్పల్ బసు, బృందాకారత్, హక్కుల ఉద్యమ నేత యోగేంద్ర యాదవ్, ప్రముఖ చరిత్ర కారుడు రామచంద్ర గుహ తదితర నేతలను పోలీసులు అరెస్టు చే శారు. రామచంద్ర గుహను బెంగళూరులో అరెస్టు చేశా రు. గుహ అరెస్టుపై పలు ప్రజా సంఘాలు ఆగ్రహం వ్య క్తం చేశాయి. బెంగళూరుతో పాటుగా కర్టాకలోని హు బ్బళ్లి, గుల్బర్గా, హాసన్, మైసూరు, బళ్లారి తదితర నగరాల్లో కూడా పౌరసత్వ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా కమ్యూనిస్టు పార్టీలు, ఇతర పౌర సంఘాలు భారీ ప్రదర్శనలు నిర్వహించాయి. నిషేధాజ్ఞలు ఉల్లంఘించి ఆందోళనలు జరిపిన పలువురిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

లక్నోలో హింస, ఒకరి మృతి

యుపిలో సంభాల్ ప్రాంతంలో రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థకు చెందిన బస్సుకు నిప్పు పెట్టారు. లక్నోలో ఆందోళనకారులు పలు వాహనాలకు నిప్పు పెట్టారు. అల్లరి మూకలు పోలీసులపై రాళ్లు రువ్వడంతో పాటుగా ఒక పోలీసు పోస్టుకు నిప్పుపెట్టారు. తూటా గాయాలతో ఒక నిరసన కారుడు మృతి చెందాడు. అయితే అత ను ఎలా చనిపోయాడన్నది స్పష్టంగా తెలియరాలేదు. మడేయ్ గంజ్ ప్రాంతంలో ఆందోళనకారులను చెదరగొట్టడానికి పోలీసులు బాష్పవాయువు ప్రయోగించారు. దాదాపు 20 మందిని అదుపులోకి తీసుకొన్నారు. లక్నోలోని అసెంబ్లీ కాంప్లెక్స్ వద్ద కాంగ్రెస్, సమాజ్‌వాది పార్టీ ఎంఎల్‌ఎలు నిరసన ప్రదర్శన నిర్వహించారు. అలీగఢ్ ముస్లిం యూనివర్శిటీ టీచర్స్ సంఘం మౌన ప్రదర్శన నిర్వహించింది.

ఆందోళనల నేపథ్యంలో హింసను ఎట్టిపరిస్థితుల్లోను సహించేది లేదని ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ హెచ్చరించారు. బీహార్‌లో వామపక్ష అనుబంధ విద్యార్థి సంఘాలకు చెందిన విద్యార్థులు గురువారం ఉదయం రాజేంద్ర నగర్ టెర్మినస్ వద్ద రైలుపట్టాలపై బైఠాయించి రైళ్ల రాకపోకలను ఆపేశారు. మాజీ ఎంపి పప్పూ యాదవ్‌కు చెందిన జన అధికార్ పార్టీకి చెందిన కార్యకర్తలు రైల్వే టెర్మినస్‌కు ఆనుకుని ఉన్న రోడ్డుపై టైర్లను తగులబెట్టి ట్రాఫిక్‌ను ఆపేయడానికి ప్రయత్నించారు. ఆదే రోడ్డుగుండా పక్కనే ఉన్న నివాస ప్రాంతానికి వెళ్లడానికి ప్రత్నించిన ఒక అంబులెన్స్‌ను కూడా వారు ధ్వంసం చేశారు. జెహనాబాద్‌లో సిపిఐ ఎంఎల్ పార్టీకి చెందిన కార్యకర్తలు జాతీయ రహదారులపై వాహనాల రాకపోకలను అడ్డుకున్నారు.

మహారాష్ట్రలో కూడా కాంగ్రెస్, ఎన్‌సిపి తదితర పార్టీలు ముంబయిలోని ఆగస్టు కాంతి మైదాన్‌లో భారీ నిరసన ర్యాలీ నిర్వహించడం కోసం ‘ హమ్ భారత్ కే లోగ్’ పేరుతో ఒక ఫ్రంట్‌ను ఏర్పాటు చేశాయి. అయితే శివసేన మాత్రం ఈ కూటమికి దూరంగా ఉండిపోయింది. అయితే ప్రారంభంలో ఈ ఆందోళనలకు కేంద్రంగా ఉండిన పశ్చిమ బెంగాల్, అసోం, మేఘాలయ రాష్ట్రాలు మాత్రం ప్రశాంతంగా ఉండడం గమనార్హం.

హోం శాఖ ఉన్నత స్థాయి పమీక్ష

కాగా పౌరసత్వ సవరణ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా నిరసనలు దేశంలోని ఇతర నగరాలకు విస్తరించడం, మంగళూరు, లక్నో నగరాల్లో ప్రదర్శనలు హింసాత్మకంగా మారిన నేపథ్యంలో గురువారం అమిత్ షా నేతృత్వం లో హోం శాఖ న్నతాధికారులు అత్యవసరంగా సమావేశంలో దేశంలో శాంతి భద్రతల పరిస్థితిని సమీక్షించా రు. నిరసనల నేపథ్యంలో శాంత భద్రతల పరిరక్షణ పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆయా రాష్ట్రాలకు హోం శాఖ సహాయమంత్రి కిషన్ రెడ్డి సూచించారు.

