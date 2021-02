నల్గొండ: జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. దేవరకొండ నుంచి సిమెంట్ లోడ్ తో వెళ్తున్న ఓ లారీ చెరుకుపల్లి గేట్ వద్ద ఉన్న వంతెనపై అదుపు తప్పి కింద పడిపోయింది. ఆదివారం ఉదయం జరిగిన ఈ ప్రమాదంలో లారీలో ఉన్న ఇద్దరు వ్యక్తులు ఘటనాస్థలంలోనే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. స్థానికుల సమాచారంతో ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు మృతదేహాలను పోస్ట్ మార్టం నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు. అనంతరం ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేయనున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

2 died after lorry fell down from Bridge in Nalgonda