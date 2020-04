న్యూఢిల్లీ: ఇద్దరు ప్రభుత్వ డాక్టర్లకు కరోనా పాజిటీవ్ నిర్దారణ అయ్యింది. దీంతో వీరిద్దరికి ఐసోలేషన్‌ వార్డుల్లో చేర్చి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఢిల్లీలోని సప్దార్ జంగ్ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో ఈ ఇద్దరు వైద్యులు విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. వీరిద్దరూ ఎవరెవరిని కలిశారు? అనే వివరాలను అధికారులు సేకరిస్తున్నారు.

2 Doctors test positive for Corona in Delhi2 people will discharge from Gandhi Hospital Today