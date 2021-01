రష్యాలో శిక్షణకు ఇద్దరు భారతీయ ఫ్లైట్ సర్జన్లు : ఇస్రో

న్యూఢిల్లీ : గగన్‌యాన్ మిషన్‌లో భాగంగా ఇండియన్ ఎయిర్‌ఫోర్సుకు చెందిన డాక్టర్లయిన ఇద్దరు ఫ్లైట్ సర్జన్లు ఎయిరోస్సేస్ మెడిసిన్‌లో ప్రత్యేక శిక్షణ పొందడానికి త్వరలో రష్యా వెళ్తారని ఇస్రో (ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చి ఆర్గనైజేషన్ ) ఆదివారం వెల్లడించింది. రష్యా లోని ఫ్లైట్ సర్జన్లు వీరికి తగిన శిక్షణ ఇస్తారు. మానవ సహిత అంతరిక్షయాత్రలో వ్యోమగాముల శిక్షణ అత్యంత కీలకమైనది. వ్యోమగాములు అంతరిక్ష యాత్రకు వెళ్లే ముందు, తరువాత వారి ఆరోగ్య భద్రతకు బాధ్యత వహించాల్సింది ఫ్లైట్ సర్జన్లే. వ్యోమగాములతోపాటు ఫ్లైట్ సర్జన్లు కూడా శిక్షణ పొందవలసి ఉంటుంది.

ఇండియన్ ఎయిర్‌ఫోర్సుకు చెందిన నలుగురు పైలట్లు భారత మొదటి మానవ సహిత అంతరిక్షయాత్రకు ఎంపికయ్యారు. మాస్కో వద్ద యూరీ గగారిన్ రీసెర్చి అండ్ టెస్ట్ కాస్మోనట్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ వద్ద గత ఏడాది ఫిబ్రవరి నుంచి శిక్షణ పొందుతున్నారు. అయితే కరోనా కారణంగా వారి శిక్షణకు అంతరాయం ఏర్పడింది. మార్చి నాటికి వారు భారత్‌కు తిరిగి రావలసి ఉంది. ఫ్లైట్ సర్జన్లు శిక్షణ కోసం ఫ్రాన్స్‌కు వెళ్లనున్నారు. 2022 నాటికి ముగ్గురు భారతీయులను అంతరిక్షం లోకి పంపాలన్నది గగన్‌యాన్ లక్ష్యం.

