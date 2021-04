తొందర్లో మరో ఇద్దరు మంత్రులు ఔటు

మహారాష్ట్ర బిజెపి నేత జోస్యం

ముంబై: వచ్చే 15 రోజులలో ఇద్దరు మహారాష్ట్ర మంత్రులు రాజీనామాలు చేయాల్సి వస్తుందని రాష్ట్ర బిజెపి అధ్యక్షులు చంద్రకాంత్ పాటిల్ గురువారం చెప్పారు. ముడుపుల ఆరోపణలతో ఇప్పటికే రాష్ట్ర హోం మంత్రి అనిల్ దేశ్‌ముఖ్ రాజీనామా చేశారు. ఇదే క్రమంలో మరో ఇద్దరు మంత్రులు వైదొలగాల్సి వస్తుందని, రాష్ట్రపతి పాలన విధించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతోందని, పలువురు మంత్రులపై అవినీతి మామూళ్ల విషయంలో ఉన్నత స్థాయి ఆరోపణలతో రాష్ట్రపతి పాలన అర్హత ఏర్పడుతోందని పాటిల్ చెప్పారు. సర్వీసులో కొనసాగడానికి హోం మంత్రి హోదాలో దేశ్‌ముఖ్ తన నుంచి రెండు కోట్ల రూపాయలు డిమాండ్ చేశాడని సస్పెండయిన పోలీసు అధికారి వాజే ఒక్కరోజు క్రితమే పేర్కొన్నారు.

అంతేకాకుండా మరో మంత్రి అనిల్ పర్బా కాంట్రాక్టర్ల నుంచి డబ్బులు వసూలు చేయాలని ఆదేశించినట్లు వాజే తెలిపారు. ఈ విధంగా మంత్రులపై ఆరోపణలు వెలువడుతున్నందున రాష్ట్రంలో ఇక ఏం జరుగుతుందనేది సామాన్యుడి అంచనాకు కూడా అందుతుందన్నారు. మంత్రులు మరో ఇద్దరు తొందర్లోనే రాజీనామా చేస్తారన్నారు. ప్రభుత్వంలో సంక్షోభం అనివార్యం అవుతుందని, ఈ క్రమంలో రాష్ట్రపతి పాలన తప్పదని చెప్పారు. రాష్ట్రంలోని ఎంవిఎ ప్రభుత్వం వ్యవస్థీకృత నేరాలను ప్రోత్సహిస్తోందని బిజెపి నేత ఆరోపించారు. నాగ్‌పూర్‌లో మాజీ మంత్రి, బిజెపి సీనియర్ నేత దేవెంద్ర ఫడ్నవిస్ మాట్లాడుతూ వాజే తన లేఖలో చేసిన ఆరోపణల్లో తీవ్రస్థాయి అంశాలు ఉన్నాయని, వీటిపై దృష్టి సారించాల్సి ఉందన్నారు.

2 more Maha ministers will have to resign in 15 days