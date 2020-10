మంత్రగత్తె అన్న అనుమానంతో మహిళ శిరచ్ఛేదం

డిస్‌పూర్(అస్సాం): మంత్రగత్తె అనే అనుమానంతో ఒక 50 ఏళ్ల వితంతు మహిళతోపాటు ఒక మరో వ్యక్తిని గ్రామస్థులు తలనరికి చంపారు. ఈ దారుణ ఘటన అస్సాంలోని డోక్‌మోకా పోలీసు స్టేషన్ పరిధిలోని లంఘిన్ రహీమాపూర్ అనే గ్రామంలో బుధవారం రాత్రి చోటుచేసుకుంది. గ్రామంలోని ఒక మహిళను మంత్రాలతో చంపివేసిందన్న అనుమానంతో రమావతి హలువా అనే వితంతు ఇంటిపై గ్రామస్థులు కొందరు మారణాయుధాలతో దాడి చేశారు. వీరి మూఢనమ్మకాన్ని ప్రతిఘటించినందుకు అదే గ్రామంలో స్కూలు టీచరుగా పనిచేస్తున్న 28 ఏళ్ల బిజయ్ గౌర్ అనే వ్యక్తిపై కూడా వారు దాడి చేశారు. ఇద్దరినీ మారణాయుధాలతో చంపివేసిన అనంతరం వారి తలలను వేరుచేసి మొండాలతో గ్రామ దేవతకు పూజలు చేశారు.

అనంతరం ఆ రెండు మృతదేహాలను నదిలో ఈడ్చుకుంటూ అవతలి ఒడ్డుకు తీసుకువెళ్లి ఒక కొంద సమీపంలో పాతిపెట్టారు. రమావతి కుమార్తెను కూడా చంపడానికి గ్రామస్థులు ప్రయత్నించగా ఆ యువతి వారి నుంచి తప్పించుకుని గురువారం తెల్లవారుజామున డోక్‌మోకా పోలీసు స్టేషన్‌కు చేరుకుంది. ఆమె నుంచి ఫిర్యాదు తీసుకున్న పోలీసులు హుటాహుటిన ఆ గ్రామాన్ని చేరుకుని హత్యలకు ఉపయోగించిన మారణాయుధాలను, శవాల అవశేషాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇప్పటివరకు 9 మంది నిందితులను అరెస్టు చేశామని, మరికొందరి కోసం గాలిస్తున్నామని పోలీసులు తెలిపారు. వీరిలో ఒక నిందితుడు తనన నేరాన్ని అంగీకరించి లొంగిపోయాడని దేవజిత్ దేవ్రీ ఎస్‌పి కర్బి అంగ్లంగ్ తెలిపారు.

2 people were killed by mob in remote village in Assam