నూఢిల్లీ: దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబైలో కరోనా పాజిటివ్ కేసులు రోజురోజుకు పెరుగుతున్నాయి. శుక్రవారం ఒక్కరోజే కొత్తగా 218 కరోనా కేసులు నమోదైనట్టు బృహన్ ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వెల్లడించింది. దేశంలో కరోనా కేసులు వేగంగా విస్తరిస్తున్న నగరంగా ముంబై ఇప్పటికే నిలవగా.. పాజిటివ్ కేసులు మాత్రం తగ్గడం లేదు. కరోనా కారణంగా ముంబై నగరంలో ఇవాళ ఒక్కరోజే 10 మంది మృతి చెందారు. ఇప్పటివరకు ముంబైలో 993 కరోనా కేసులు నమోదు కాగా.. 64 మంది మరణాలు సంభవించాయి. అటు మహారాష్ట్రలో మొత్తం కరోనా కేసుల సంఖ్య 1380కి చేరింది. కరోనా ధాటికి ముంబై నగరం విలవిలలాడుతోంది. నగరంలోని పలు ప్రాంతాలను ఇప్పటికే కరోనా హాట్‌స్పాట్‌లుగా ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.

218 #COVID19 positive cases and 10 deaths reported in Mumbai today; total positive cases in the city rises to 993, death toll 64: Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) pic.twitter.com/qSD2xGOzmx

— ANI (@ANI) April 10, 2020