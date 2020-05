దేశంలో 2,293 కొత్త కరోనా కేసులు.. 71మంది మృతి

న్యూఢిల్లీ: భారత్ లో కరోనా వైరస్ విజృంభిస్తోంది. గడిచిన 24 గంటల్లో 2,293 కొత్త కరోనా కేసులు, 71మరణాలు నమోదయ్యాయని కేంద్ర ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ తాజాగా వెల్లడించింది. ఇప్పటివరకు ఇండియాలో అత్యధిక కేసులు ఇవాళ నమోదయ్యాయని తెలిపింది. దేశంలో మొత్తం కోవిడ్-19 పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య 37,336 కు చేరింది. ఇందులో ప్రస్తుతం 26,167 మంది బాధితులు చికిత్స పొందుతున్నారు. కరోనా మహమ్మారి నుంచి 9,950 కోలుకుని డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. దేశవ్యాప్తంగా కోవిడ్ తో 1,218 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మహారాష్ట్రలో కరోనా కేసుల సంఖ్య 11,506కు చేరింది. 485మంది ఈ వైరస్ బారిన పడి చనిపోయారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా పాజిటివ్ కేసులు 34 లక్షలకు చేరువయ్యాయి. 2,38000 మందికి పైగా ప్రాణాలు విడిచారు.

2293 new cases 71 deaths in last 24 hours in India