నదిలో పడిన బస్సు: 24 మంది జల సమాధి

పాలెమ్‌బంగ్: ఇండోనేషియాలో మంగళవారం ఉదయం ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. బస్సు అదుపు తప్పి రవైన్ నదిలో పడిపోవడంతో 24 మంది జల సమాధయ్యారు. ఈ ప్రమాదంలో 13 మంది గాయపడినట్టు సమాచారం. దక్షిణా సుమత్రాలోని రవైన్ ప్రాంతంలో పిట్టగొడను బస్సు ఢీకొట్టి 150 లోతుగల లోయలో నుంచి నీళ్లలో పడిందని పోలీస్ అధికారి గుమారా తెలిపారు. పోలీసులు, రెస్య్కూ సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. బెంగకూలు ప్రాంతం నుంచి పాగర్ అలమ్ ప్రాంతానికి బస్సు వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగినట్టు సమాచారం. ఈ ప్రమాదంలో మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని స్థానిక మీడియా వెల్లడించింది. సెప్టెంబర్‌లో జావాలోని సుకబుమీ ప్రాంతం రవైన్ నదిలో బస్సు పడి 21 మంది మృతి చెందిన విషయం తెలిసిందే. 2019 ప్రారంభంలో బస్సు ప్రమాదంలో 12 మంది మృతి చెందారు.

two dozen people died and 13 others were injured after a bus plunged into a ravine in Indonesia, police said. The bus carrying dozens of passengers careered into a 150-metre (500-foot) ravine in South Sumatra province