రెండు రోజులు.. 256 కోట్లు

హైదరాబాద్ : నూతన సంవత్సరం వేడుకల్లో మద్యం ఏరులైపారింది. జంట నగరాల్లో నూతన సంవత్సర వేడుకలు చేసుకున్న వారు రెండు రోజుల్లో 256 కోట్ల రూపాయల మద్యం కొనుగోలు చేశారు. గత ఏడాది కంటే ఎక్కువగా మద్యం కొనుగోలు చేశారు. ప్రతి ఏడాది మాదిరే ఇసారి కూడా మద్యం విక్రయాలు జోరుగా సాగాయి. ప్రభుత్వం ధరలు పెంచినా కూడా ఎక్కడా దాని ఎఫెక్ట్ కనిపించలేదు. మద్యం ధరలకు పెరిగినా కూడా కొత్త సంవత్సరం వేడుకల కొనుగోలులో ఎలాంటి ప్రభావం చూపించలేదు. కొత్త ఏడాది వేడుకలు చేసుకునే వారు జోరుగా మద్యం కొనుగోలు చేశారు.

అన్ని రకాల బ్రాండ్లను కొత్త ఏడాది వేడుకలకు విక్రయించారు. నూతన సంవత్సర వేడుకల్లో మద్యం ఏరులై పారుతుందని ముందే ఊహించిన ఎక్సైజ్ అధికారులు దానికి అనుగుణంగా మద్యాన్ని సిద్ధంగా ఉంచారు. పబ్బులు, ఈవెంట్లు, హోటళ్లు, ప్రత్యేకంగా ఏర్పడిన పార్టీల్లో మద్యం జోరుగా విక్రయించారు. దీంతో జంట నగరాల్లో మద్యం విక్రయాలు ఎక్కువగా జరిగాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆదాయం భారీగా సమకూరింది. ఎక్కడి కక్కడ పోలీసులు భద్రతా ఏర్పాట్లు చేయడంతో ఎలాంటి సంఘటనలు చోటుచేసుకోలేదు.

ముందుగానే సిద్ధం…

హైదరాబాద్, సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ల పరిధిలోని పబ్బులు, క్లబ్బులు, స్టార్ హోటళ్లు ముందుగానే వారికి కావాల్సిన మద్యం స్టాక్‌ను తీసుకున్నారు. దీంతో నూతన సంవత్సరం వేడుకల్లో అన్ని రకాల మద్యం విక్రయించారు. పబ్బుల్లో వివిధ రకాల బ్రాండ్లు మద్యం బాటిళ్లను స్టాక్ చేసుకున్నారు. ప్రత్యేకంగా ఈవెంట్లకు ఆఫర్లు ప్రకటించడంతో చాలామంది పబ్బులు, హోటళ్లలో నూతన సంవత్సర వేడుకలు జరుపుకున్నారు. లక్షలాది రూపాయల మద్యాన్ని స్టాక్ పెట్టుకున్న నూతన సంవత్సర వేడుకల నిర్వాహకులు విజయవంతంగా వాటిని విక్రయించారు.

256 cr of liquor sales in two days On New Year Eve