ఎపిలో కొత్తగా 2,602 కరోనా కేసులు

అమరావతి: ఎపిలో కరోనా పాజిటివ్ కేసులు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. ఎపిలో గడిచిన 24గంటల్లో 20,245 మందికి కరోనా పరీక్షలు చేయగా.. 2,602 కరోనా పాజటివ్ కేసులు, 42 మరణాలు నమోదయ్యాయి ఎపి వైద్య ఆరోగ్యశాఖ పేర్కొంది. ఇందులో ఎపికి చెందినవి 2,592 ఉన్నాయి. ఎపిలో మొత్తం కరోనా పాజిటివ్ కేసులు 40,646కి చేరుకున్నాయి. రాష్ట్రంలో 19,814 యాక్టివ్ కేసులున్నాయి. ఇప్పటివరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 20,298మంది కరోనా బాధితులు డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. ఎపిలో కరోనా మరణాలు సంఖ్య 534చేరింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇప్పటివరకూ 12లక్షల 60,512 మందికి కోవిడ్-19 పరీక్షలు నిర్వహించారు.

Andhra Pradesh reported 2,602 new COVID-19 cases in the last 24 hours, taking total number of cases to 40,646 including 20,298 and 534 deaths: State Health Department pic.twitter.com/uoiGWtxARJ

— ANI (@ANI) July 17, 2020