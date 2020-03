కరోనా రాదని నాటుసారా తాగి 27 మంది మృతి

ఇరాన్‌: కరోనా వైరస్ కంటే దాని వదంతులే ఎక్కువగా ప్రాణాలు తీస్తున్నాయి. మద్యం తాగితే కరోనా తగ్గిపోతుందని, అసలు కరోనా వైరస్ దరి చేరదని పుకార్టు రేగాయి. దీంతో ఇరాన్ లో నాటుసారా తాగటి ఏకంగా 27 మంది చనిపోయారు. మరో 218 మంది తీవ్ర అస్వస్థతకు గురవ్వడంతో దవాఖానకు తలించారు. మరో వైపు సోమవారం కరోనాతో ఇరాన్ లో 43 మంది చనిపోగా.. కొత్తగా 595 కేసులు నమోదయ్యాయి. కాగా ఇప్పటివరకు ఇరాన్ లో 237 మంది మంది మరణించారు. మరో 7 వేల మందికి కరోనా వైరస్ సోకడంతో.. ఇరాన్ ప్రభుత్వం 70 వేల మంది ఖైదీలను విడదల చేసింది. ఇప్పటికి ఈ వైరస్ బారి నుంచి 1,14,285 మంది బయట పడ్డారు. ఇటాలీలో నిన్న ఒక్క రోజే 97 మంది చెందగా, 1797 కేసుల నమోదయ్యాయి.

27 killed by alcohol in Iran to protect with Coronavirus