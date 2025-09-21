Sunday, September 21, 2025
Homeతాజా వార్తలు
తాజా వార్తలురాష్ట్ర వార్తలుస్పెషల్ ఆర్టికల్స్

గాజులరామారంలో 275 ఎకరాల భూమిని స్వాధీనం చేసుకున్నాం: రంగానాథ్

5
- Advertisement -
275 acres land in Gajularamaram
- Advertisement -

హైదరాబాద్: కుత్బుల్లాపూర్ నియోజక వర్గం గాజులరామారంలో ప్రభుత్వ భూముల ఆక్రమణలను తొలగిస్తున్నామని హైడ్రా కమిషనర్ రంగానాథ్ తెలిపారు. రెవెన్యూ అధికారులు, పోలీసుల సాయంతో ఆక్రమణలు తొలగించామని, రూ.13 వేల కోట్లకు పైగా విలువు ఉన్న 275 ఎకరాల భూమిని స్వాధీనం చేసుకున్నామన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. ప్రభుత్వ భూమిని కబ్జా చేస్తున్నవారిలో రాజకీయ నేతలు, ఉన్నతాధికారులు ఉన్నారని వెల్లడించారు. 40 ఎకరాల్లో పేదలు నివాసాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నారని, అధికారులతో స్థానిక నేతలు కుమ్మక్కై పేదల స్థలాలు విక్రయించారని, ఆరు నెలల్లో ఐదుసార్లు స్థానికులతో హైడ్రా, రెవెన్యూ అధికారులు మాట్లాడారని, కబ్జాలను తొలగించి ప్రభుత్వ భూములను వెనక్కి తీసుకుంటున్నామని రంగానాథ్ వివరించారు. పేదలు నివసిస్తున్న ప్రాంతాలను హైడ్రా తొలగించడంలేదని, వాణిజ్య షెడ్లు, కాంపౌండ్ గోడలు, గదులు నిర్మించిన వాటిని తొలగించామని, కబ్జాదారుల నుంచి ప్రభుత్వ భూమిని వెనక్కి తీసుకొని కంచె ఏర్పాటు చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. ధనవంతులకు ఇచ్చిన కొన్ని పట్టాలు నకిలీవని తేలిందన్నారు.

Also Read: అక్కడి జంగ్ సైరన్ ఇక్కడా మోగుతుందా?

 

- Advertisement -
Previous article
‘ఒ’ బదులు ‘బి’ బ్లడ్ గ్రూపు ఎక్కించారు… ఎంజిఎం వైద్యుల నిర్వాకం
Next article
తిరుమల పరకామణి వ్యవహారంపై భూమన సంచలన వ్యాఖ్యలు

Related Articles

- Advertisement -

Latest News

తిరుమల పరకామణి వ్యవహారంపై భూమన సంచలన వ్యాఖ్యలు

‘ఒ’ బదులు ‘బి’ బ్లడ్ గ్రూపు ఎక్కించారు… ఎంజిఎం వైద్యుల నిర్వాకం

గుడివాడ ఎంఎల్ఎను అడ్డుకున్న మహిళలు

రాయదుర్గంలో స్కూటీని ఢీకొట్టిన కారు: ఇద్దరు యువకులు మృతి

డివైడర్‌ను ఢీకొట్టిన కారు: ముగ్గురు మృతి

బాలీవుడ్‌లో బంపర్ ఆఫర్

ఆసియా కప్.. నేడు భారత్-పాక్ సూపర్ 4 పోరు..

టెకీలపై ట్రంప్ పిడుగు

నేటి నుంచి బతుకమ్మ

42శాతం రిజర్వేషన్లతోనే స్థానిక సమరం

అధికారం అందుకోవడానికి రోడ్‌మ్యాప్ సిద్ధం

మహిళాశక్తికి వందనం

జన్‌జీని విస్మరిస్తే ఉద్యమాలు తప్పవు

వైద్యం వికటించి బాలిక మృతి

ఐరోపా విమానాశ్రయాలపై సైబర్ దాడి

భారత్ యుద్ధానికి దిగితే పాక్‌కు అండగా సౌదీ పోరాటం: ఖవాజ్ ఆసిఫ్

ఢిల్లీలో వందకు పైగా స్కూళ్లకు బాంబు బెదిరింపులు

వార ఫలాలు (21-09-2025 నుండి 27-09-2025 వరకు)

ఆస్ట్రేలియా మహిళలదే సిరీస్

అదిరిపోయే మాస్ సాంగ్ చిత్రీకరణ..

నవంబర్ 14న ‘శివ’ రీ-రిలీజ్..

టైటిల్ పోరుకు సాత్విక్ జోడీ

బలహీన ప్రధాని నిర్వాకంతోనే వీసా పిడుగుపాటు: ఖర్గే

మోహన్ లాల్‌కు దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు

23 న మేడారంకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి

మంధాన శతకం వృథా.. ఆస్ట్రేలియాపై పోరాడి ఓడిన భారత్

స్టేషన్ ఘన్‌పూర్‌లో తట్టెడు మట్టి ఎందుకు తీయలేదు?: తాటికొండ రాజయ్య

రెండో కాన్పులోనూ ఆడపిల్లే.. తల్లిదండ్రులతో కలిసి భార్యను గెంటేసిన భర్త

కల్వకుర్తిలో కలకలం రేపుతున్న న్యూడ్ వీడియోల బాగోతం

అనుమానమే పెనుభూతమై భార్యను హతమార్చిన భర్త

రాజకీయాల్లో స్పేస్ ఇవ్వరు.. తొక్కుకుంటూ వెళ్లాల్సిందే: కల్వకుంట్ల కవిత

12 నెలల పసికందును నేలకేసి కొట్టిన తండ్రి

రాష్ట్రంలో 9 గుర్తింపులేని రాజకీయ పార్టీలు రద్దు

కడ్తాల్ చెంచు రైతులకు న్యాయం చేయండి: మంత్రి సీతక్క

ప్రజల ఐక్యతకు బతుకమ్మ పండుగ నిదర్శనం: సిఎం రేవంత్ రెడ్డి

వీసా ఛార్జీల పెంపుదల తెలంగాణకు తీవ్ర నష్టం: మంత్రి శ్రీధర్ బాబు

జార్ఖండ్ బాటలో అన్ని ప్రభుత్వాలు నడవాలి: స్థితప్రజ్ఞ

పటాన్‌చెరులో భారీగా గంజాయి పట్టివేత

ఆస్ట్రేలియాపై స్మృతి మంధాన విధ్వంసం.. తొలి భారత మహిళా క్రికెటర్ గా రికార్డు

రాష్ట్ర ప్రజలకు కెసిఆర్ బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు

© 2014 - 2023 Mana Telangana. All Rights Reserved.