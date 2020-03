ఇండియాలో ఇప్పటివరకు 28 మందికి కరోనా వైరస్

న్యూఢిల్లీ: భారతదేశంలో ఇప్పటివరకు 28 కరోనా వైరస్ పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయని కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రి డాక్టర్ హర్షవర్ధన్ బుధవారం తెలిపారు. ఈ 28 కేసులలో కేరళకు చెందిన ముగ్గురు రోగులు ఉన్నారని, వీరు ఇప్పటిక చికిత్స పూర్తి చేసుకుని పూర్తి స్వస్థతతో డిశ్చార్జ్ అయ్యారని మంత్రి తెలిపారు. మిగిలిన 25 మంది ప్రస్తుతం వేర్వేరు ప్రదేశాలలో చికిత్స పొందుతున్నారు. వీరిలో యూరప్ నుంచి ఢిల్లీకి తిరిగివచ్చిన ఒక 45 ఏళ్ల వ్యక్తి ఉన్నాడు. దుబాయ్ నుంచి బెంగళూరుకు చేరుకుని అక్కడ నుంచి హైదరాబాద్‌కు వచ్చిన ఒక 24 ఏళ్ల టెకీ కూడా కరోనా వైరస్ సోకి చికిత్స పొందుతున్నాడు. రాజస్థాన్‌లో పర్యటించి ఆ తర్వాత యుపిలోని ఆగ్రాకు చేరుకున్న 16 మంది ఇటలీ పర్యాటకుల బృందం కూడా ఈ 25 మంది కరోనా వైరస్ వ్యాధిగ్రస్తులలో ఉన్నారు.

ఈ ఇటలీ పర్యాటకుల వెంట తిరిగిన ఒక భారతీయ డ్రైవర్ కూడా చికిత్స పొందుతున్నాడు. కరోనా వైరస్ సోకిన వ్యక్తులతో సన్నిహితంగా తిరిగిన వ్యక్తుల ఆచూకీ తెలుసుకునేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుందని హర్ష వర్ధన్ బుధవారం మీడియాకు తెలిపారు. అంతర్జాతీయ విమానాలలో భారత్‌కు చేరుకునే స్వదేశీ, విదేశీ ప్రయాణికులంతా ఇక తప్పనిసరిగా వైద్య పరీక్షలను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుందని ఆయన చెప్పారు. ఇప్పటివరకు 5.89 లక్షల మందికి వివిధ విమానాశ్రాయలలో వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించినట్లు ఆయన చెప్పారు. నేపాల్ సరిహద్దుల్లో 10 లక్షల మందికి మెడికల్ స్క్రీనింగ్ నిర్వహించినట్లు ఆయన వివరించారు. ప్రజలు ఆందోళన చెందవలసిన అవసరం లేదని, ప్రతి ఒక్కరు పరిశుభ్రతను పాటించాలని ఆయన అన్నారు. ఫ్లూ లక్షణాలు కనపడితే వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించి సలహా తీసుకోవాలని ఆయన చెప్పారు.

28 confirmed Coronavirus cases in India, Health minister Harsh Vardhan said so far 28 confirmed cases of coronavirus in India