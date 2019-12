ఈజిప్ట్ లో రోడ్డు ప్రమాదాలు: 28 మంది మృతి

కైరో: రెండు వేర్వేరు ప్రమాదాల్లో 28 మంది మృతి చెందిన సంఘటన ఈజిప్ట్‌లో చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం… డమెయిట్ట ప్రాంతంలో చేనేత కార్మికులతో వెళ్తున్న మినీ బస్సు కారును ఢీకొనడంతో 22 మంది ఘటనా స్థలంలో దుర్మరణం చెందారు. హర్ఘడా ప్రాంతంలోని సుఖానా -జఫారానా రోడ్డులో యాత్రికులతో వెళ్తున్న రెండు బస్సులు ట్రక్కును ఢీకొట్టడంతో ఆరుగురు చనిపోయారు. ఈ రెండు ప్రమాదాల్లో మరో 30 మంది త్రీవంగా గాయపడ్డారు. క్షతగాత్రులను స్థానిక ఆస్పత్రికి తరలించారు. గాయపడిన వారిలో పది మంది పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్టు సమాచారం. చనిపోయిన యాత్రికులలో ఒకరు భారత్‌కు చెందినవారు ఉన్నారు. ఈజిప్ట్ అధ్యక్షుడు అబ్దెల్ ఫాత్హాల్ సిసి రెండు ప్రమాదాలలో మృతి చెందిన వారికి సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి ప్రకటించారు. 2018లో 8480 రోడ్డు ప్రమాదాలలో 3 వేల మంది మరణించారు. 2017లో 11098 రోడ్డు ప్రమాదాలలో 3747 మంది మరణించారని ఆ దేశపు రోడ్డు రవాణా వ్యవస్థ ప్రకటించింది.

28 Members Dead in Bus Collided to Truck in Egypt,collision between a minibus carrying workers and a truck rose to 22 after four people died of injuries