ఢిల్లీలో తగ్గిన కరోనా ఉధృతి

ఢిల్లీ: ఢిల్లీలో కరోనా ఉధృతి క్రమేపి తగ్గుతోంది. కొంతకాలంగా 2వేల కంటే తక్కువగానే కరోనా కేసులు నమోదవుతుండడంతో ప్రజలు ఊరట చెందుతున్నారు. ఒక్క రోజులో ఢిల్లీలో 1,142 కరోనా కేసులు నమోదు కాగా, 2,137 మంది కరోనా నుంచి కోలుకుని డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. గడిచిన 24 గంటల్లో కరోనాతో 29 మంది మృతి చెందారు. ప్రస్తుతం 12,657 మంది కరోనా కారణంగా చికిత్స పొందుతున్నారు. ఇప్పటి వరకు 1,13,068 మంది కరోనా నుంచి కోలుకున్నారు. ఇప్పటి వరకు కరోనాతో 3,806మంది చనిపోయారు. ఢిల్లీలో కరోనా కేసుల సంఖ్య 1,29,531కు చేరిందని రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు తెలిపారు. రోడ్ల మీదకు వచ్చినప్పుడు ప్రజలు భౌతిక దూరం పాటించాలని, విధిగా మాస్కులు ధరించాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. స్వీయ నియంత్రణతోనే కరోనాను అరికట్టవచ్చని వారు పేర్కొన్నారు.

1,142 #COVID19 positive cases, 2,137 patients recovered/discharged/migrated and 29 deaths in Delhi today. There are 12,657 active cases. Total 1,13,068 patients have recovered/discharged/migrated, the death toll stands at 3,806: Government of Delhi pic.twitter.com/3YYhj8u7lD

— ANI (@ANI) July 25, 2020