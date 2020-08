నదిలోకి దూసుకెళ్లిన వాహనం : ఇద్దరు ఐటిబిపి సిబ్బంది గల్లంతు

అదుపు తప్పిన వాహనం సట్లెజ్ నదిలోకి దూసుకెళ్లడంతో ఇద్దరు టిబెటన్ బార్డర్ పోలీసులు(ఐటిబిపి) నదిలో గల్లంతయ్యారు. హిమాచ‌ల్‌ప్ర‌దేశ్‌లోని కిన్సౌర్ జిల్లా స్పైలో సమీపంలో మంగళవారం ఈ ఘటన జరిగింది. ఈ ఘటన వివరాలను కిన్నౌర్ ఎస్ పి ఎస్ఆర్ రాణా మీడియాకు తెలిపారు. ఈ ఘటనలో గల్లంతైన వారిలో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ కు చెందిన రైఫిల్ మ్యాన్ నీమా ధోన్ ధవ్, ఐటిబిపి డ్రైవర్ ఉన్నట్టు ఎస్ పి వెల్లడించారు. నదిలో కొట్టుకపోయిన వాహనం ఓ బండను తాకి ఆగిపోయిందని, గల్లంతైన వారి గురించి గాలింపు చర్యలు చేపట్టినట్టు ఎస్ పి చెప్పారు.

Two ITBP personnel including Rifleman Neema Dhondhup from Arunachal Pradesh and a driver missing after an ITBP vehicle rolled down into Sutlej river at Spilo in Kinnaur district: SR Rana, SP Kinnaur #HimachalPradesh pic.twitter.com/xVr9u3GPqU

— ANI (@ANI) August 25, 2020