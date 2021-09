రేపటి నుంచే రెండో దశ టోర్నీ, తొలి మ్యాచ్‌లో ముంబైతో చెన్నై ఢీ, అక్టోబర్ 15న ఫైనల్

దుబాయి: ఐపిఎల్ రెండో దశ మ్యాచ్‌లకు సర్వం సిద్ధమైంది. కరోనా కారణంగా భారత్‌లో జరిగిన ఐపిఎల్‌ను మధ్యలోనే నిలిపి వేసిన విషయం తెలిసిందే. అయితే మిగిలిన రెండో దశ మ్యాచ్‌లను యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (యుఎఇ) వేదికగా నిర్వహించాలని భారత క్రికెట్ బోర్డు నిర్ణయించింది. ఫ్రాంచైజీలతో పాటు ఆయా జట్ల క్రికెటర్లు కూడా దీనికి సమ్మతించడంతో యుఎఇ వేదికగా ఐపిఎల్ రెండో దశ మ్యాచ్‌లకు తెరలేవనుంది. యుఎఇలోని మూడు ప్రధాన స్టేడియాల్లో ఐపిఎల్ మలి దశ మ్యాచ్‌లు జరుగనున్నాయి. దుబాయి, అబుదాబి, షార్జా నగరాలకు ఐపిఎల్‌కు ఆతిథ్యం ఇవ్వనున్నాయి.

ఆదివారం రెండో దశ మ్యాచ్‌లకు తెరలేవనుంది. ఆదివారం దుబాయి వేదికగా జరిగే ఆరంభ మ్యాచ్‌లో డిఫెండింగ్ చాంపియన్ ముంబై ఇండియన్స్, మాజీ విజేత చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్లు తలపడనున్నాయి. ఆదివారం ప్రారంభమయ్యే ఐపిఎల్ సీజన్ 14 టోర్నమెంట్ అక్టోబర్ 15న జరిగే ఫైనల్‌తో ముగుస్తోంది. క్వాలిఫయర్ 1 మ్యాచ్‌తో పాటు ఫైనల్ సమరానికి దుబాయి స్టేడియం వేదికగా నిలువనుంది. మరోవైపు ఎలిమినేటర్‌తో పాటు క్వాలిఫయర్ 2 మ్యాచ్‌కు షార్జా ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది. ఇదిలావుండగా ఇప్పటికే తొలి దశలో 29 లీగ్ మ్యాచ్‌లు పూర్తయ్యాయి. మిగిలిన మ్యాచ్‌లకు యుఎఇ ఆతిథ్యంవేదికగా నిలిచిన విషయం తెలిసిందే.

భారీ ఏర్పాట్లు..

ఈసారి ఐపిఎల్ కోసం యుఎఇ క్రికెట్ బోర్డు భారీ ఏర్పాట్లు చేసింది. కిందటి సీజన్‌ను అత్యంత పకడ్బందిగా నిర్వహించిన యుఎఇ ఈసారి కూడా ఐపిఎల్‌ను విజయవంతం చేసేందుకు అన్ని చర్యలు తీసుకుంది. ఆటగాళ్లతో పాటు టోర్నీలో పాలుపంచుకుంటున్న ఇతర సిబ్బందికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చూసేందుకు వ్యూహాలు రచించింది. మరోవైపు భారత క్రికెట్ బోర్డుతో పాటు ఆయా ఫ్రాంచైజీల యాజమాన్యాలు కూడా నిర్వాహకులకు పూర్తి సహకారం అందించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. టోర్నీలో ఆయా జట్లకు ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న భారత్‌తో పాటు విదేశీ క్రికెటర్లకు ఇప్పటికే పలు దఫాలుగా కొవిడ్ పరీక్షలను నిర్వహించారు. అందరికీ నెగెటివ్‌లు రావడంతో టోర్నీలో పాల్గొనేందుకు ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా పోయింది. మరోవైపు ఎలాంటి పరిస్థితి ఎదురైన తట్టుకునేందుకు యుఎఇ క్రికెట్ బోర్డు విస్రృత ఏర్పాట్లను చేసింది. ఆటగాళ్లు, సహాయక సిబ్బందితో పాటు టోర్నమెంట్ నిర్వహణలో పాలుపంచుకునే ఇతరత్రా ప్రతినిధులకు కూడా పూర్తి ఆరోగ్య భద్రత కల్పించేందుకు సర్వం సిద్ధం చేశారు.

ప్రేక్షకుల సమక్షంలో..

మరోవైపు ఈసారి ఐపిఎల్‌ను ప్రేక్షకుల సమక్షంలో నిర్వహించనున్నారు. కొవిడ్ భయం ఇంకా పూర్తిగా వీడక పోవడంతో ఈసారి పరిమిత సంఖ్యలోనే అభిమానులకు స్టేడియాల్లో ప్రవేశాలు కల్పించనున్నారు. కిందటి సీజన్‌ను అభిమానులు లేకుండా ఖాళీ స్టేడియాల్లోనే నిర్వహించారు. ఇక ఈ ఏడాది భారత్‌లో జరిగిన తొలి దశ మ్యాచ్‌లకు కూడా అభిమానులకు ప్రవేశం కల్పించలేదు. కానీ యుఎఇలో జరుగుతున్న రెండో దశ టోర్నీకి మాత్రం అభిమానులకు మ్యాచ్ చూసే అవకాశం కల్పిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన టికెట్ల అమ్మకాలు ఇప్పటికే ప్రారంభమైంది. కాగా, సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత ఐపిఎల్‌ను ప్రత్యక్షంగా చూసే అవకాశం రావడంతో అభిమానులు టికెట్లను సొంతం చేసుకునేందుకు ఎంతో ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. దీంతో ఈసారి ఐపిఎల్‌కు మరింత ఆదరణ లభించడం ఖాయమని భారత క్రికెట్ బోర్డు భావిస్తోంది.

స్టార్లు లేకుండానే..

ఇదిలావుండగా ఐపిఎల్ రెండో దశ మ్యాచ్‌లకు పలువురు స్టార్ క్రికెటర్లు దూరమయ్యారు. ఆస్ట్రేలియా ఆటగాడు పాట్ కమిన్స్, ఇంగ్లండ్ స్టార్లు జోస్ బట్లర్, బెయిర్‌స్టో తదితరులు ఈసారి బరిలోకి దిగడం లేదు. వీరితో పాటు తొలి దశ మ్యాచుల్లో వివిధ జట్లకు ప్రాతినిథ్యం వహించిన పలువురు విదేశీ క్రికెటర్లు రెండో దశ టోర్నీకి అందుబాటులో లేకుండా పోయారు. అయితే ఆయా ఫ్రాంచైజీలు ఇతర క్రికెటర్లతో వారి స్థానాలను భర్తీ చేశాయి. కానీ పలువురు విధ్వంసక ఆటగాళ్లు టోర్నీకి దూరం కావడంతో ఆయా జట్ల ఆట తీరుపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. కాగా, ఐపిఎల్ కోసం ఇప్పటికే అన్ని జట్లకు చెందిన క్రికెటర్లు యుఎఇ చేరుకున్నారు. దీంతో దుబాయి, షార్జా, అబుదాబి నగరాల్లో క్రికెట్ సందడి వాతావరణం కనిపిస్తోంది.

2nd phase of the IPL season 14 will begin on sept 19