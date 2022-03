అమెరికాలోనూ బాల్యవివాహాలు

“అమెరికాలో 2000 -18 మధ్య చట్టబద్ధంగా 3 లక్షల బాల్య వివాహాలు జరిగాయని చివరికి గొలుసు తెంపాం (Unchained At Last) సంస్థ తెలిపింది. వారిలో ఎక్కువ మంది 16-17 ఏళ్లవారు. కొందరు 10 ఏళ్లవారు కూడా ఉన్నారు. వీటిలో చిన్న వయసు ఆడపిల్లలకు పెద్ద వయసు మగవారితో పెళ్ళయింది. గొలుసు తెంపాం సంస్థ బలవంత బాల్య వివాహాలను అంతం చేయటానికి, బాల్య వివాహ బాధితులకు చట్ట సంబంధ, సామాజిక సేవలు అందించటానికి 2011లో ఒక మానభంగ బాధితురాలిచే స్థాపించబడింది. 2015 లో బాల్య వివాహాల అధ్యయనం చేసింది. దేశమంతా బాల్య వివాహ కష్టనష్టాల అవగాహన కల్పించింది. దేశ వ్యాపిత ఉద్యమాన్ని లేవదీసింది.

అమెరికాలోనూ మగాళ్లు పాడు చేసిన బాలికలు ఎక్కువ. మగబుద్ధి ఎక్కడైనా ఒకటే. ఐక్యరాజ్యసమితి స్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాల్లో ఒకటైన బాల్య వివాహ నిషేధాన్ని 2030కి అమలు చేస్తామని ఆమోదించిన 193 దేశాల్లో అమెరికా ఒకటి. అమెరికాలో 44 రాష్ట్రాల్లో18 ఏళ్ల లోపు పిల్లల పెళ్ళి చట్టబద్ధం. డెలవారే, న్యూజెర్సీ, పెన్సిల్వేనియా, మిన్నెసోట రాష్ట్రాలు, అమెరికన్ సమోవా, వర్జిన్ ఐలాండ్స్ కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు 2018లో బాల్య వివాహాలను నిషేధించాయి. బాల్య వివాహానికి ఒక లొసుగును తొలగిస్తే మరో లొసుగును ప్రవేశపెట్టాయి. 12 రాష్ట్రాల్లో నిషేధ బిల్లు అనిశ్చితంగా ఉంది. 18 ఏళ్ల దాకా పిల్లలకు ఎలాంటి హక్కు ఉండదు. పెద్దల సమ్మతి లేనిదే 18 ఏళ్ల లోపు పిల్లల పెళ్లి కాదు. సమ్మతి అంటే బలవంతమే. బాల్యవివాహాలను నిషేధించిన దేశాల్లోనూ అవి జరుగుతూనే ఉన్నాయి. అమెరికాలో చట్టాలతోనే సమస్యలు. సమాఖ్య చట్టం బాల్య వివాహాలను అనుమతించటమే కాక ప్రోత్సహిస్తుంది.

12-15 మధ్య వయసు పిల్లలతో లైంగిక చర్య నిషేధం. పెళ్లి చేసుకుంటే శిక్ష ఉండదు. ఇది బాల్య వివాహాలను ప్రోత్సహిస్తోంది. చెప్పకనే అత్యాచారాలను అనుమతిస్తోంది.18 ఏళ్లకు ఒక్క రోజు తక్కువున్నా అమెరికా బాలిక ఇల్లు వదలరాదు. గృహ హింస శిబిరంలో చేరలేదు. విడాకులకు అర్జీ పెట్టుకోలేదు. కనీస పెళ్లి వయసు ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో ఒకలా ఉంది. సాధారణంగా 18 ఏళ్లయినా అనేక లొసుగులు మైనర్ల పెళ్ళికి అవకాశం కల్పిస్తాయి. తల్లిదండ్రుల ఆమోదంతో పెళ్లవుతుంది. ఇది అనేక సందర్భాల్లో మానభంగాలను చట్టబద్ధం చేస్తుంది. రాష్ట్రాల చట్టం ప్రకారం బాల్య వివాహం చట్టబద్ధం. కాని ఆ వివాహంలో లైంగిక చర్య నేరం. కత్తి చేతి కిచ్చి చూస్తూ కూర్చోమన్నట్లు.విదేశీ వైవాహిక భాగస్వామిని, ప్రేమికులను, బాల్య వివాహ ప్రయోజకులను అడ్డుకోడానికి వీసా చట్టం ఖచ్చితమైన వయసును పేర్కొనలేదు. ఇది అమెరికా పౌరసత్వానికి పెళ్లి మిషతో ప్రపంచ నలు మూలల నుండి ఆమెరికాలోకి ఆడు పిల్లల అక్రమ రవాణాకు అవకాశం కల్పిస్తోంది. బాల్య వివాహ బాధితులైన మైనర్లు ఇల్లు వదలి పారిపోడం నేరం. పోలీసులు వారిపై నేరారోపణ చేస్తారు. వారిని బంధించి వారి ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా పెద్దలకు అప్పగిస్తారు. వారి తరఫున వాదించిన న్యాయవాదులపై నేరం మోపుతారు.

బాధితులు పారిపోడానికి సహకరించిన వారిని, వకీళ్లను అరెస్టు చేయవచ్చు. గృహ హింస శిబిరాలు, యువక శిబిరాలు పారిపోయిన బాల్యవివాహ బాధితులకు ఆశ్రయం కల్పించవు. కల్పించినా తల్లిదండ్రులకు సమాచారం ఇస్తాయి. 21 రోజులే తమ ఆధీనంలో ఉంచుకుంటాయి. ఈ బాధితులు స్వయంగా విడాకులకు అభ్యర్థించరాదు. వారి తరఫున తల్లిదండ్రులు విడాకుల అర్జీ దాఖలు చేయాలి. ఈ పిల్లలకు పెద్దల ఆర్థిక సాయం అందదు. పొరబాటున విడాకులు మంజూరైతే వారిని పెద్దలు ఇంటికి రానివ్వరు. వారు అనాథలుగా వీధుల పాలు కావల్సిందే. ఈ నిరాధార పిల్లలు స్వీయ హత్యలకు పాల్పడతారు. 2007-17 మధ్య 9వేల బాల్య వివాహాల అర్జీలు దాఖలయ్యాయి. వాటిలో 95% బాలికలవే. కోర్టులు మైనర్ల పెళ్ళికి అనుమతిస్తాయి.పెళ్ళికి ముందయితే చిన్నవయసు పెళ్ళితో పిల్లలకు పూడ్చలేని నష్టం జరుగుతుందని కోర్టులు జోక్యం చేసుకుంటాయి. పెళ్లి తర్వాత అవి మా పరిధిలోకి రావంటాయి. అమెరికాలో విడాకులు ఎక్కువ. విడిపోయిన జంటలో ఒకరికి పిల్లల బాధ్యత పడుతుంది. దాన్ని వదిలించుకోటానికి తల్లిదండ్రులు వివాహ చట్టాల లొసుగులను వాడుకొని చిన్న పిల్లల పెళ్లి చేస్తారు. వారి పోషణ బాధ్యత నుండి తప్పుకుంటారు.

బాల్య వివాహాలతో వచ్చే అనేక సమస్యల్లో రక్షణ బాధ్యత విముక్తి ఒకటి. పెళ్లి కాగానే పిల్లల రక్షణ బాధ్యత వివాదాస్పదమవుతుంది.మాజీ జీవిత భాగస్వాములపై కోర్టులో మోసపు పెళ్లి కేసు లు పెడతారు. అమెరికాలో ఇలాంటి బాల్య వివాహాలు ఎన్ని జరిగాయో! తల్లిదండ్రులు బాల్య వివాహాలను ఆర్థిక లాభాలకు వాడుకుంటారు. భయానక ఘటనల జాబితా పెరుగుతుంది. వలస చట్టాల నుండి తప్పించుకోడానికి విదేశీయులతో పెళ్లి చేస్తారు. చట్టాలు, దాడుల నుండి తప్పించుకోటానికి మానభంగం చేసిన వాడితోనే అత్యాచారానికి గురయిన అమ్మాయిల పెళ్లి చేస్తారు. వీటిలో పిల్లల ప్రమేయం ఉండదు. పెళ్లి కోసం బాలికల చదువు ఆపుతారు. బయటి ప్రపంచంలో తిరగనీయరు. అనేక ఇబ్బందులకు గురిచేస్తారు. అమెరికాలో బాల్య వివాహాలు బలవంత పెళ్లిల్లే. మానవ హక్కులు హరించబడతాయి. జీవితం విధ్వంసమవుతుంది. ఆరోగ్యం, విద్య, ఆర్థిక అవకాశాలు దెబ్బతింటాయి. జీవనప్రమాణాలు క్షీణిస్తాయి. 2000 నుండి 60 వేల మైనర్ బాలికల పెళ్లి అతి పెద్ద వయసు మగాళ్లతో జరిగింది. 88% బాల్య వివాహాలు అత్యాచార నేరస్థులను జైలుకు పోకుండాచేశాయి. జైలు నుండి బయటికి తెచ్చాయి. మిగిలిన 12% కేసుల్లో రాజ్యం బాలికలను అత్యాచార కేంద్రాలకు (హాస్టళ్లకు) పంపింది. బాల్య వివాహాల్లో 86% బాలికలవి. 14% బాలురవి.

సమాఖ్య, రాష్ట్రాల శాసన నిర్మాతలతో కలిసి శాసకీయ పరిష్కారాల కోసం పని చేసింది. సమాఖ్య, రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు బాల్య వివాహాల సమాచారాన్ని సేకరించవు. అందువలన చాలా మందికి అమెరికాలో బాల్య వివాహ సమస్య ఉన్నట్లు తెలియదు. గొలుసు తెంపాం సంస్థ తొలుత 2000- 10 మధ్య ఈ గణాంకాలను 38 రాష్ట్రాల్లో సేకరించింది. 12 రాష్ట్రాల్లో అంచనావేసింది. తర్వాత 2015 వరకు గణాంకాలను తయారు చేసింది. ఈ అధ్యయనాలకు బిల్ -మిలిందా గేట్స్ సంస్థ నిధులు ఇచ్చింది. గొలుసులు తెంచాం సంస్థ మెక్ జిల్ విశ్వవిద్యాలయం భాగస్వామ్యంతో ఈ కార్యక్రమాలను నిర్వహించింది. బాలికల సమస్యలను ప్రేమతో పరిష్కరించాలి. అమెరికా బాల్య వివాహాల సమస్యకు పరిష్కారం ఉంది. ఇందుకు పురుషాధిపత్య పాలన, మగ పక్షపాత చట్టాలు, న్యాయస్థానాల పురుష ధోరణి మారాలి. సమాజంలో స్త్రీల పాత్రను గుర్తించాలి. వారిని మానవులుగా పరిగణించాలి. తమ లక్ష్య సాధనలో మహిళలు ఎంత దూరం వచ్చారు? ఇంకా ఎంత దూరం వెళ్ళాలి? అన్నది కీలక ప్రశ్న.

3 lakh child marriages were between 2000-18 yr in US