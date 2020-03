భోపాల్: మధ్యప్రదేశ్ లోని శింగ్రౌలీ జిల్లాలో ఆదివారం తెల్లవారుజామున రైలు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఘన్హరీ గ్రామంలో రెండు గూడ్స్ రైళ్లు ఢీకొని ముగ్గురు మృతి చెందారు. ఎన్‌టిపిసి చెందిన బొగ్గు రైలు మధ్య ప్రదేశ్‌లోని అమ్లోరి నుంచి యుపిలో రిహంద్ నగర్ వెళ్తుండగా ఖాళీగా ఉన్న గూడ్స్ రైలును ఆదివారం ఉదయం ఐదు గంటల ప్రాంతంలో ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో 13 బోగీలు పట్టాలు తప్పాయి. రైల్వే అధికారులు, సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని మరమ్మతులు చేపట్టారు.

two cargo trains of the National Thermal Power Corporation or NTPC collided head-on at Madhya Pradesh’s Singrauli at around 5 am.3 people dead after trains collide in MadhyaPradesh