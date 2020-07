గంగానదిలో ముగ్గురు గల్లంతు

పా‌ట్నా: గంగానదిలో ముగ్గురు గల్లంతయ్యారు. పాట్నాలోని మల్పలామీ పోలీసు స్టేషన్ పరిధిలో గురువారం ఉదయం ఈ ఘటన జరిగింది. నదిలో గల్లంతైన వ్యక్తుల కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టినట్టు మల్పలామీ పోలీసు స్టేషన్ అధికారి సుదామ సింగ్ తెలిపారు. నదిలో గల్లంతైన వారి వ్యక్తిగత వివరాలు తెలియరాలేదని ఆయన వెల్లడించారు. గురువారం ఉదయం నుంచి వీరి కోసం నదిలో స్టేట్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్ సిబ్బంది గాలింపు చర్యలు చేపట్టినప్పటికీ ఫలితం లేకుండా పోయింది. వీరు మృతి చెంది ఉండొచ్చని అనుమానిస్తున్నారు.

Bihar: Three people drown while taking bath in Ganga in Malsalami area of Patna City. Malsalami SHO Sudama Singh says, "A team of State Disaster Response Force (SDRF) is conducting a search operation in the river." pic.twitter.com/txNKcSTSKo

— ANI (@ANI) July 2, 2020