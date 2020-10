బొగ్గు గనుల కుంభకోణం : మాజీ కేంద్ర మంత్రికి మూడేళ్ల జైలు

న్యూఢిల్లీ : బొగ్గు గనుల అక్రమ కేటాయింపు కేసులో కేంద్ర మాజీ మంత్రి దిలీప్ రే కు ఢిల్లీ రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు మూడేళ్ల జైలు శిక్షతో పాటు పది లక్షల రూపాయల జరిమానా విధించింది. దిలీప్ తో పాటు మరో ముగ్గురు అధికారులకు కూడా మూడేళ్ల జైలు శిక్ష, పది లక్షల రూపాయల జరిమానా విధిస్తూ జ‌స్టిస్ భ‌ర‌త్ ప‌రాశ‌ర్ తీర్పు చెప్పారు. 1999లో జార్ఖండ్‌లో బొగ్గు గ‌నుల కేటాయింపుల్లో అక్ర‌మాలు జ‌రిగిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఈ నెల 6న దిలీప్ రేను సిబిఐ స్పెషల్ కోర్టు దోషిగా తేల్చిన విషయమూ విదితమే. అటల్ బిహారీ వాజ్ పాయ్ ప్రభుత్వంలో దిలీప్ బొగ్గుగనుల సహాయ మంత్రిగా పని చేశారు. దిలీప్ తో పాటు బొగ్గు గనుల మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన అధికారులు ప్రదీప్ కుమార్ బెనర్జీ, నిత్యానంద్ గౌతమ్, క్యాస్ట్రాన్ టెక్నాలజీస్ డైరెక్టర్ మహేంద్ర కమార్ అగర్వాలకు జీవిత ఖైదు విధించాలని సిబిఐ అధికారులు కోర్టును కోరారు. అయితే దిలీప్ తో పాటు ముగ్గురు అధికారులకు మూడేళ్ల జైలు శిక్ష, పది లక్షల రూపాయల జరిమానా విధిస్తూ కోర్టు తీర్పు చెప్పడం సంచలనమైంది.

Delhi: A special CBI court sentenced 3-yr imprisonment to former Union Minister Dilip Ray in a coal scam case pertaining to alleged irregularities in allocation of Jharkhand coal block in 1999. Court sentenced 3 yrs imprisonment to 2 others who were recently convicted in the case

