లిబియాలో ఆర్మీ స్కూల్ పై వైమానిక దాడి: 30 మంది మృతి

ట్రిపోలి: లిబియా దేశం ట్రిపోలిలోని ఓ ఆర్మీ స్కూల్‌పై వైమానిక దాడి జరిగింది. ఈ దాడిలో 30 మంది విద్యార్థులు మృతి చెందగా 33 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని ఆ దేశ ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి అమీన్ అల్ హషేమీ తెలిపారు. దక్షిణా ట్రిపోలిలోని అల్ హబ్దా అల్ ఖద్రా ప్రాంతంలో జరిగింది. ఈ ఘటనపై లిబియ్ ప్రెసిడెన్సియల్ కౌన్సిల్ దిగ్భాంత్రి వ్యక్తం చేసింది. మృతి చెందిన విద్యార్థులకు సంతాపం తెలిపింది. మృతుల కుటుంబ సభ్యులకు సానుభూతి ప్రకటించింది. ఐసిస్ తీవ్రవాదులకు ఈ ఘటనకు పాల్పడి ఉంటారని భద్రతా అధికారులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

30 Students dead in airstrikes on school in Libya,Thirty three others were wounded in Saturday’s air raid on the military school of Tripoli