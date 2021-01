ఆపరేషన్ స్మయిల్-లో అద్భుత ఫలితాలు

ఏడవ విడతలో 3178 పిల్లల గుర్తింపు

2188 మంది పిల్లలను తల్లిదండ్రులకు అప్పగింత

డిజిపి డాక్టర్ మహేందర్‌రెడ్డి

హైదరాబాద్: ఆపరేషన్ స్మయిల్- 7వ విడతలో భాగంగా 2021 జనవరి ఒకటవ తేదీ నుండి ఇప్పటి వరకు 3178 మంది పిల్లలను రక్షించి వారి తల్లి తండ్రులకు అప్పగించడం, రెస్క్యూ హోమ్ లకు తరలించామని డిజిపి డాక్టర్ ఎం. మహేందర్ రెడ్డి వెల్లడించారు. ఆపరేషన్ స్మయిల్ ఏడవవిడత కార్యక్రమం ముగింపు కార్యక్రమాన్ని శనివారం నాడు డిజిపి కార్యాలయంలో నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో అడిషనల్ డిజి స్వాతి లక్రా, ఐ. జి. రాజేష్ కుమార్, డి.ఐ.జి. బి.సుమతి, , శిశు సంక్షేమ శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శి దివ్య దేవరాజన్ లు పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమం సందర్బంగా రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల మహిళా భద్రతా విభాగం, వివిధ శాఖల అధికారులతో వెబ్ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు.

ఈ సందర్బంగా డిజిపి మాట్లాడుతూ… రాష్ట్రంలో మహిళలు, పిల్లల భద్రతకు అత్యంత ప్రాదాన్యత నిస్తున్నామని, దీనిలో భాగంగా 7 విడత ఆపరేషన్ లో రక్షించిన వారిలో 2679 మంది బాలురు, 277 మంది బాలికలున్నారని తెలిపారు. వీరిలో 2188 మంది పిల్లలను వారి తల్లి, తండ్రులకు అప్పగించామని అన్నారు. కోవిడ్ సమయంలోనూ ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో పిల్లలను గుర్తించడం పట్ల అధికారులను అభినందించారు. రాష్ట్రంలో 2014 నుండి 2020 వరకు 17224 చైల్డ్ మిస్సింగ్ కేసులు నమోదుకాగా వీరిలో 12807 మందిని రక్షించామని వివరించారు. ఆపరేషన్ ముస్కాన్, స్మయిల్ కార్యక్రమాల్లో గుర్తించిన వారిని సంబంధిత తల్లి తండ్రులకు అప్పగించడం, పునరావాస సౌకర్యాలను కల్పించేందుకు సంబంధిత శాఖలు మరింత సమన్వయంతో పని చేయాలని డీజీపీ అన్నారు. మానవ అక్రమ రవాణా నిరోధక విభాగాలను రాష్ట్రంలోని కమీషనరేట్లు, జిల్లాల్లో 31 యూనిట్లను ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు. మహిళలు, బాలికల భద్రతకై స్వచ్ఛంద సంస్థల సహకారంతో హైదరాబాద్ లోని 12 కళాశాలల్లో వుమెన్ సెఫిటి క్లబ్ లను ప్రయోగాత్మకంగా ఏర్పాటు చేశామని అన్నారు.

మానవ అక్రమ రవాణా, బాల కార్మికులను నియమించే వారిపై నిరంతరం దాడులు నిర్వహించి వారిపై కేసులు నమోదు చేసి శిక్షలు పడే విధంగా చర్యలు చేపట్టాలని మహేందర్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. ఈ ఆపరేషన్ స్మయిల్, ముస్కాన్ కార్యక్రమాల్లో గుర్తించే పిల్లలను వారి తల్లి తండ్రులకు అప్పగించడం, పునరావాస కార్యక్రమాలు చేపట్టేందుకు గాను సంబంధిత శాఖల మధ్య సమన్వయానికి ప్రత్యేక ఐ.టి. ప్రోగ్రామ్ ను రూపొందించాలని ఆదేశించారు. ఈ సందర్బంగా ఆపరేషన్ స్మయిల్ -7 కార్యక్రమాలపై రూపొందించిన ప్రత్యేక పుస్తకాన్ని డిజిపి ఆవిష్కరించారు. ఈ స్మైల్ 7 లో ఉత్తమ ప్రతిభ చూపించిన సైబరాబాద్ యాంటి ఉమెన్ ట్రాఫిక్ విభాగం ఎస్.ఐ. రేణుకను, పెద్ద సంఖ్యలో గుర్తించిన హైదరాబాద్, నారాయణపేట టీమ్ లకు ప్రశంసాపత్రాలతో పాటు జ్ఞాపికను మహేందర్ రెడ్డి అంద చేశారు.

388 మంది బాలకార్మికులకు విముక్తి :

హైదరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలో ఆపరేషన్ స్మైల్ కార్యక్రమంలో భాగంగా 388 మంది బాలకార్మికులకు విముక్తి కల్పించారు. వీరిలో 344 మంది అబ్బాయిలు, 44 మంది బాలికలున్నారు. బాలకార్మికులను పనిలో పెట్టుకున్న 61 మందిపై కేసులు నమోదు చేశారు. బాలకార్మికులు, వీధి బాలలకు విముక్తి కల్పించిన పోలీసులు వారిలో 353 మందిని తల్లిదండ్రులకు అప్పజెప్పారు. అనాథలైన 25 మంది చిన్నారులను ఆశ్రమాల్లో చేర్పించారు. హైదరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలో ఆపరేషన్ స్మైల్ కోసం 17 బృందాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఒక్కో బృందంలో ఎస్సైతో పాటు… 4 కానిస్టేబుల్లు ఉన్నారు. ఆపరేషన్ స్మైల్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఎస్సైలు, కానిస్టేబుళ్లకు సిపి అంజనీ కుమార్ ప్రశంసా పత్రాలు అందజేశారు.

3178 children were rescued so far in 7th phase