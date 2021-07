న్యూఢిల్లీ : గడిచిన 24 గంటల్లో భారత్ లో కరోనా కేసులు కొద్దిగా తగ్గాయి. గడిచిన 24 గంట‌ల్లో కొత్త‌గా 37,154 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు న‌మోదయ్యాయని కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ అధికారులు సోమవారం ఉదయం తెలిపారు. గడిచిన 24 గంటల్లో 724 మంది చనిపోయారని వారు పేర్కొన్నారు. క‌రోనా రిక‌వ‌రీ రేటు 97.22 శాతానికి పెరిగిందని వారు చెప్పారు. ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు క‌రోనాతో 4,08,764 మంది మృతి చెందారని, క‌రోనా నుంచి మ‌రో 39,649 మంది కోలుకున్నారుని వారు పేర్కొన్నారు. ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు క‌రోనా నుంచి కోలుకున్న వారి సంఖ్య 3,00,14,713కు చేరిందని, భారత్ లో ప్ర‌స్తుతం 4,50,899 కేసులు యాక్టివ్‌గా ఉన్నాయని,, మొత్తం కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య 3,08,74,376గా ఉందని వారు తెలిపారు. ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు 37.73 కోట్ల‌కు పైగా టీకా డోసుల పంపిణీ చేశామని అధికారులు చెప్పారు. గ‌డిచిన 24 గంట‌ల్లో 12,35,287 మందికి టీకాలు వేసినట్టు వారు వెల్లడించారు. స్వీయనియంత్రణతోనే కరోనా కట్టడి సాధ్యమని అధికారులు తేల్చిచెప్పారు. అత్యవసర పనులు ఉంటేనే బయటకు రావాలని, బయటకు వచ్చినప్పుడు విధిగా సామాజిక దూరం పాటించడంతో పాటు మాస్కులు ధరించాలని అధికారులు ప్రజలకు సూచించారు. వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతను పాటించడంతో పాటు పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని వారు ప్రజలను కోరారు. కేంద్రం విధించిన కరోనా నిబంధనలను కచ్చితంగా పాటించాలని, లేనిపక్షంలో కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు ప్రజలను హెచ్చరించారు.

India reports 37,154 new cases in last 24 hours; active caseload at 4,50,899. Recovery rate increases to 97.22% pic.twitter.com/m4uTvMGjQC

— ANI (@ANI) July 12, 2021