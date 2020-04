న్యూఢిల్లీ: దేశంలో కరోనా వైరస్ (కోవిడ్-19) పాజిటివ్ కేసులు పెరుగుతున్నాయి. గడిచిన 24గంటల్లో 38 మరణాలు, 1076 కోవిడ్ పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయని కేంద్ర ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది. వీటితో కలిపి దేశంలో కరోనా కేసుల సంఖ్య 11,439 కు పెరిగింది. ప్రస్తుతం 9,756 యాక్టివ్ కేసులు ఉండగా.. 377మంది ఈ మహమ్మారి బారినపడి చనిపోయారు. 1306 మంది కరోనా బాధితులు నయమయ్యారు. కరోనా వైరస్ దాదాపు 210 దేశాలపైగా విస్తరించి 1,26,738 మంది ప్రాణాలను బలితీసుకుంది.

38 deaths and 1076 new cases reported in last 24 hours