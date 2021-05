ఇంకా మరికొన్ని వేవ్‌లూ ఉన్నాయ్

వైరస్ లోగుట్టు అంతుచిక్కని స్థితి

ఎప్పుడు.. ఏ స్థాయిలో చెప్పలేం

కేంద్రం తరఫున విజయ్ రాఘవన్

న్యూఢిల్లీ: దేశంలో కరోనా మరింత తీవ్రస్థాయికి చేరుకుంటుందని, రాబోయే రోజులలో మూడో దశ తప్పదని, ఇది విలయ తీవ్రత సూచిక అని కేంద్ర ప్రభుత్వ శాస్త్రీయ వ్యవహారాల ముఖ్య కార్యదర్శి కె విజయ్ రాఘవన్ తెలిపారు. థర్డ్‌వేవ్‌కు దేశం అన్ని వి ధాలుగా సంసిద్ధం కావల్సి ఉందని కేంద్రం తరఫున ఆయన హెచ్చరించా రు. ఇప్పుడు సెకండ్ వేవ్ అత్యున్నత స్థాయికి చేరింది. ఇది కరిగిపోవడం జరుగుతుందా? లేక పెరిగిపోతుం దా? అనేది తేలుతోందన్నారు. అయి తే పరిస్థితిని బట్టి చూస్తూ ఉంటే మూ డో వేవ్ ముంచుకోస్తోందని చెప్పారు. అయితే థర్డ్‌వేవ్ ఎప్పటి నుంచి అనేది ఇప్పటికిప్పుడు చెప్పలేమని తెలిపారు.

అయితే దేశంలో కరోనా ఉధృతస్థాయిలు తప్పేలా లేవని, రెండు మూడు నాలుగు ఇతరత్రా వేవ్‌లకు మనం సిద్ధంగా ఉండాలేమో అని అభిప్రాయపడ్డారు. వైరస్‌లో కొత్త వేరియంట్లు అత్యంత ప్రమాదకరం అయ్యాయని, ఇవి అంటుకుంటే వదిలేలా లేవని, మనిషిని దిగజారుస్తున్నాయని తెలిపారు. ఒరిజినల్ స్ట్రెయిన్స్ మాదిరిగానే కొత్త నమూనాలు కూడా తలెత్తుతున్నాయి. దీనితో తేడాలు తెలియకుండా పోతున్నాయని అన్నారు. ఇది మ నిషిని కబళించి వేస్తోందని,అత్యధికులకు సోకుతోందని, తేడా తెలియకుండా చేస్తోందని విశ్లేషించారు. ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్న వ్యాక్సిన్లు కొత్త జన్యువులకు కూడా ధీటుగా పనిచేస్తాయి. ఈ విషయంలో సందేహం లేదని, అయితే కొత్త వేరియంట్‌తో జరిగే వ్యాప్తి తీవ్ర నష్టానికి దారితీస్తుందని హెచ్చరించారు.

వైరస్‌కు వేరియంట్లు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అతి సహజం. అయితే వీటి వల్ల వ్యాప్తి లక్షణాలు విస్తరించడం జరుగుతుంది. ఇమ్యూనిజంను ఛేదించుకుని వెళ్లే వేరియంట్లతో పెను ముప్పు ఏర్పడుతుంది. రెండో దశకు ఇదే కారణం అయింది. దీనికి తోడుగా వచ్చే వేరియంట్లతో తలెత్తే మూడో దశ కొవిడ్ మరింత ప్రాణాంతకం అవుతుందని హెచ్చరించారు. తలెత్తుతున్న కొత్త పరిణామాలపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి. అయితే ఇది విస్తృతస్థాయి అంశం. పలు విషయాలు ఇమిడి ఉన్నాయి. ఫలితాలు కూడా వెనువెంటనే రావడం అసాధ్యం అవుతుంది. ఈలోగా వైరస్ ఉధృతి ఎటునుంచి ఎటు మలుపులు తిరుగుతుందనేది కీలకం అవుతుందన్నారు.

3rd Wave inevitable, not clear on what time scale it will occur