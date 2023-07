- Advertisement -

హైదరాబాద్‌: వరంగల్‌ రైల్వేస్టేషన్‌లో శుక్రవారం తెల్లవారుజామున ఓవర్‌హెడ్‌ వాటర్‌ ట్యాంక్‌ కూలి నలుగురు రైలు ప్రయాణికులు గాయపడ్డారు. 1వ నంబరు ప్లాట్‌ఫారమ్‌పై ప్రయాణికులు రైలు వచ్చే వరకు వేచి చూస్తుండగా ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ట్యాంక్‌లోంచి పొంగుతున్న నీరు షెడ్డుపై బలంగా తాకడంతో వారు నిల్చున్న షెడ్డు వారిపై పడింది.

తెల్లవారుజామున 2 గంటల ప్రాంతంలో 64,000 లీటర్ల కెపాసిటీ ఉన్న నీటిని వదులుకోవడంతో ఈ ఘటన జరిగింది. దీంతో ప్రయాణికులు ట్రాక్‌పై కొట్టుకుపోయి గాయాలపాలయ్యారు. క్షతగాత్రులను ఎంజీఎం ఆస్పత్రికి తరలించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. వారిలో ఇద్దరిని ప్రథమ చికిత్స అనంతరం ఇంటికి పంపించారు. వీరికి ఒక్కొక్కరికి రూ.25 వేల చొప్పున పరిహారం చెల్లిస్తున్నారు. మరో ఇద్దరు ప్రయాణికులు, ఇద్దరు సీనియర్ సిటిజన్లు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు.

వారికి అవసరమైన వైద్యం అందిస్తున్నామని, రైల్వే పూర్తి ఖర్చును భరిస్తోందని రైల్వే అధికారులు తెలిపారు. దీంతో పాటు వారికి రూ.లక్ష పరిహారం కూడా అందజేస్తున్నారు. ప్లాట్‌ఫాం వద్ద రైలు లేకపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పిందని ప్రత్యక్ష సాక్షులు తెలిపారు.

