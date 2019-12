హైదరాబాద్: ఎల్‌బినగర్ పరిధి హస్తినాపురం దగ్గర కారు బీభత్సం సృష్టించింది. బిఎన్‌రెడ్డి దగ్గర స్విప్ట్ కారు అదుపు తప్పి ద్విచక్రవాహనాలపైకి దూసుకెళ్లడంతో నలుగురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. క్షతగాత్రులను స్థానిక ఆస్పత్రికి తరలించారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. కారు డ్రైవర్‌ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

Four people were seriously injured when a Swift car crashed near BNRD and crashed into a two-wheeler. The victims were taken to a local hospital. The police have registered a case and are investigating