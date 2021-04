ముందుంది మరణ మృదంగమే

మే 15 నాటికి రోజుకు 4 నుంచి 5 వేల మంది మృతి

వాషింగ్టన్/న్యూఢిల్లీ: భారతదేశంలో వచ్చే నెల మే మధ్య నాటికి కరోనా విలయతాండవం చేస్తుంది. మే 15 నాటికి దేశంలో ప్రతిరోజు 5వేల మందికి పైగా కరోనాతో కన్నుమూస్తారని అమెరికాలో జరిగిన ఓ అధ్యయనంలో వెల్లడైంది. భారత్‌లో ఏప్రిల్‌లో అసాధారణ రీతిలో అనూహ్యంగా కరోనా కేసుల సంఖ్య పెరిగింది. ప్రపంచస్థాయి రికార్డుకు చేరింది.ఈ నేపథ్యంలో అన్ని అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని అమెరికా నిపుణులు రాబోయే రోజులలో భారత్‌లో కరోనా పరిస్థితిని అంచనావేశారు. యూనివర్శిటీ ఆఫ్ వా షింగ్టన్‌కు చెందిన పరిశోధకులు చెపుతున్న దా ని మేరకు భారత్‌లో మే మధ్య తరువాతి దశలో రోజుకు కనీసం 5600 మంది అంతకు మించి చనిపోతారు. ఇప్పటి దశలో భారత్‌లో దేశవ్యాప్తంగా ఆరంభించిన వ్యాక్సినేషన్ల ప్రక్రియ ఒక్క టి ఆశాకిరణంగా మారింది.

పెద్ద ఎత్తునే ఇది జరుగుతోంది. అంతేకాకుండా సార్వత్రికంగా అనివార్యంగా మాస్క్‌లు వేసుకోవడం, భౌతికదూరాలు పాటించడం వంటి ప్రక్రియలతో క నీసం 85వేల మంది ప్రాణాలు పోకుండా రక్షించగలరని తెలిపారు. భారత్‌లో మృత్యువాత కు దారితీస్తున్న పలు కారణాలలో కొవిడ్ 19 అతి పెద్ద ఐదవ కారణం అవుతుంది. ఎప్రిల్ ను ంచి ఆగస్టు మధ్యలో దేశంలో కరోనా మృతుల సంఖ్య దాదాపు మూడు లక్షల స్థాయికి చేరుతుందని విశ్లేషించారు. ఈ యూనివర్శిటీ పరిశోధకులు కొవిడ్ 19 ప్రొజెక్షన్స్ పేరిట నిర్వహి ంచిన అధ్యయనానికి సంబంధిత వర్శిటీలోని హెల్త్ మెట్రిక్స్ అండ్ ఎవాల్యూషన్ (ఐహెచ్‌ఎంఇ) విభాగాలు సహకరించాయి. దేశంలో ప్రజలు అత్యధిక సంఖ్యలో మాస్క్‌లు వేసుకుంటున్నారు. ఇది నిజానికి సార్వత్రిక మాస్క్ పరిధికి చేరుకుంది. 95 శాతం వరకూ మాస్క్‌లు ధరిస్తున్న విషయాన్ని ఎప్రిల్ చివరి పరిణామంగా గుర్తించారు.దీనితో కరోనా మరణాల సంఖ్య 70వేల వరకూ నివారించినట్లు అవుతోందని అంచనా వేశారు.

మే రెండో వారానికి రోజువారి 8 లక్షల కేసులు

అత్యంత ఆందోళనకర పరిణామం ఒకటి ఉంది. దేశంలో మే రెండవ వారానికి రోజువారిగా 8 నుంచి 10 లక్షల మందికి వైరస్ సోకుతుందని మరో అధ్యయనంలో వెల్లడైంది. రోజుకు 4500మంది మరణిచవచ్చని పేర్కొంది. అమెరికాకు చెందిన మిచిగాన్ స్కూల్ ఆఫ్ పబ్లిక్ హెల్త్‌కు చెందిన బయో సైంటిస్టు, అంటువ్యాధుల నిపుణులు డాక్టర్ బహ్మ్రర్ ముఖర్జీ దీనికి నాయకత్వం వహించారు. దీనిని కొవ్ ఇండ్ 19 స్టడీ గ్రూప్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు. మే రెండోవారానికి దేశంలో పది లక్షల మంది వరకూ చనిపోయే అవకాశం కూడా ఉందని తెలిపారు. మొదటి దశ కరోనా కేసులు తగ్గాక మాస్కులు పెట్టుకోకపోవడం రెండో దశలో తీవ్రతకు కారణమని వెల్లడించింది. మహమ్మారిని జయించామనే భావన ప్రజల్లో రావడం, వ్యాక్సిన్ నేషన్ ప్రక్రియ మందగించడం ఈ పరిస్థితికి కారణమని అధ్యయనం అభిప్రాయపడింది.

మే 4 నుంచి దేశంలో కరోనా ఉగ్రరూపం

మే 4 నుంచి దేశంలో కరోనా ఉగ్రరూపం దాలుస్తుందని, 4-8 తేదీల మధ్య రోజుకు కొత్తగా 4.4 లక్షల కేసులు నమోదవుతాయని కాన్పూర్, హైదరాబాద్ ఐఐటి శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరించారు. మే 14 18 మధ్య క్రియాశీల కేసుల సంఖ్య 3335 లక్షల నుంచి 38 48 లక్షల వరకు చేరుకుంటుందని అంచనా వేశారు. గణాంకాల నమూనాల ఆధారంగా శాస్త్రవేత్తలు ఈ వివరాలు తెలిపారు. దేశంలో సోమవారం ఒక్క రోజులోనే కొత్తగా 3,52,991 కేసులు నమోదయ్యాయి. 2812 మంది కరోనా వల్లనే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. క్రియాశీల కేసులు 28,13, 658 వరకు నమోదయ్యాయి. అనుమానిత (ససెప్టిబుల్), గుర్తించని (అన్‌డిటెక్టెడ్) పరీక్షించినవి (టెస్టెడ్ పాజిటివ్) తొలగింపు (రిమూవ్డ్ అస్రోచ్ ) ఈ ‘సూత్ర ’ ఆధారంగా క్రియాశీల కేసుల సంఖ్యను శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేశారు. ఒక స్థాయిలో ఈ గణాంకాలను అంచనా వేయడమైందని ఐఐటి కాన్పూర్ ప్రొఫెసర్ మనీందర్ అగర్వాల్ వివరించారు.

