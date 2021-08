న్యూఢిల్లీ : భార‌త్‌లో క‌రోనా వైర‌స్ ఉధృతి తీవ్రంగా ఉంది. రోజురోజుకు కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య పెరిగిపోతుండడంతో ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. గ‌డిచిన 24 గంట‌ల్లో భారత్ లో కొత్త‌గా 44,643 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు న‌మోదైనట్టు కేంద్ర వైద్యారోగ్య శాఖ అధికారులు శుక్రవారం మీడియాకు తెలిపారు. గడిచిన 24 గంటల్లో కరోనాతో కొత్తగా 464 మంది మృతి చెందారని, 42,096 మంది కరోనా నుంచి కోలుకున్నారని వారు వెల్లడించారు. ప్ర‌స్తుతం భారత్ లో 4,14,159 కేసులు యాక్టివ్‌గా ఉన్నాయని, ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు క‌రోనా నుంచి కోలుకున్న వారి సంఖ్య 3.1 కోట్లకు చేరిందని, ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు 49.53 కోట్ల‌ మందికి టీకాలు వేసినట్టు అధికారులు చెప్పారు. స్వీయనియంత్రణతోనే కరోనా కట్టడి సాధ్యమన్న విషయాన్ని ప్రజలు గమనించాలని వారు సూచించారు. అత్యవసర పనులు ఉంటేనే రోడ్ల మీదకు రావాలని, రోడ్ల మీదకు వచ్చినప్పుడు విధిగా ఆరు గజాల సామాజిక దూరం పాటించడంతో పాటు మాస్కులు ధరించాలని వారు ప్రజలను కోరారు. వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతను పాటించడంతో పాటు పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని వారు ప్రజలకు సూచించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం విధించిన కరోనా నిబంధనలను కచ్చితంగా పాటించాలని, లేనిపక్షంలో కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు ప్రజలను హెచ్చరించారు.

